Leon Goretzka rinnova il contratto con il Bayern Monaco fino al 2026 | calcio | Gli sport

Il tedesco è arrivato al Bayern Monaco nel 2018 dallo Schalke 04 e il suo contratto è scaduto nel 2022

Leon Goretzka si è allungato Il suo contratto con il Bayern Monaco fino a giugno 2026, ha riferito giovedì il club bavarese. Il tedesco è arrivato al Bayern Monaco nel 2018 dallo Schalke 04 e il suo contratto è scaduto nel 2022, quindi ha firmato per altre quattro stagioni.

Durante questo periodo Ha vinto il campionato tedesco tre voltee due tazzee Supercoppa a tre sorelle e La UEFA Champions League 2020, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. Il centrocampista ha segnato finora 25 gol in 118 partite ufficiali.

“Con il Bayern abbiamo vinto tutto Cosa si può ottenere negli ultimi tre anni. Ma la cosa più bella di vincere titoli è confermare e ripetere questi successi. “Vogliamo continuare a progredire nei prossimi anni”, ha detto il 26enne, sottolineando che “la squadra, il club e l’ambiente non sono solo molto professionali, ma anche familiari”.

“Questa combinazione è una delle garanzie di successo per questo club. Sono molto felice che mi abbiano permesso di prolungare il mio contratto così presto fino al 2026”, ha detto Goretzka, che ha confermato di essere ancora “affamato” di vincere più titoli.

Herbert Hainer, presidente del club bavarese, ha commentato che Goretzka “è perfetto per il Bayern per molti motivi: da un lato, le sue qualità sportive sono apprezzate in tutta Europa. Dall’altro, come figura con influenza oltre il campo di Goretzka è un opinion leader dentro e fuori dal campo di calcio”. Il calcio, ed è esattamente il tipo di giocatore che vogliamo qui”.

Oliver Kahn, direttore generale del consiglio di amministrazione, ha affermato che è “essenziale per lo sviluppo” del club che possano trattenere i migliori giocatori “a lungo termine”, Poiché “per avere successo come club” hanno bisogno di “giocatori sempre motivati, e non devi dire nulla a Leon Goretzka sulla motivazione. Vuole sempre migliorare e ha l’ambizione di celebrare un’era al Bayern Monaco. “.

Soddisfatto anche il direttore sportivo Hasan Salihamidzic per la notizia di garantire la continuità di una delle partite permanenti della squadra. “Il Lione è una fonte di energia sia in campo che fuori. Ha grande tecnica e dinamismo, è un centrocampista particolarmente pericoloso nel continente europeo e può decidere le partite”.

“Siamo molto felici che Joshua Kimmich e Leon Goretzka siano il cuore della nostra squadra e siano le stelle del Bayern Monaco da molti anni”, ha aggiunto.