Leon ha battuto Caribes in 10 partite e ha segnato 5 vittorie consecutive nella Venezuelan Professional Baseball League

L’emergente Fredy Fermín ha risposto con un singolo di RBI per pareggiare la partita nella parte inferiore del 10° inning, e in seguito ha segnato la serie di vittorie consecutive con un successo di Lenyn Sosa mentre Leones del Caracas ha battuto il Caribes 6-5 domenica. Cinque vittorie consecutive al vertice del campionato di baseball professionistico venezuelano.

Johnny Pereda è andato 3 su 4 con un fuoricampo e due RBI, Sosa è andato 3 su 5 con l’RBI e José Rondón è andato 2 su 4 con l’RBI per i Leones.

Anthony Castro ha concesso una corsa una volta nella prima metà di pausa per prendere la vittoria. La sconfitta è andata a spese di Elvin Liriano dopo aver concesso due gol nel terzo di gioco.

A Maracay, Brian Rocchio è andato 2-4 con due doppi e tre RBI, e Diego Infante è uscito dalla panchina per ottenere una vittoria casalinga da solista nella vittoria per 5-1 di Tiburones de la Guaira sul Tigres de Aragua, che ha saltato gli otto impegni che aveva . giocato in questa stagione.

Gregory Infante ha ritirato i due battitori che ha affrontato con sollievo per prendere la vittoria, mentre la battuta d’arresto è andata al record di Pedro Rodriguez consentendo il via libera in due terzi della partita.

A Maracaibo, Kennedy Corona è andato 2 su 3 con una corsa a terra e tre RBI e Hector Sanchez è andato 3 su 4 con una corsa a terra e due RBI per portare Águilas del Zulia alla vittoria per 6-5 su Bravos de Margarita.

Jefferson Medina si è ritirato nel terzo inning senza lasciare che la corsa segnasse la vittoria. La battuta d’arresto è andata al record di David Ramos, che ha subito due touchdown nel primo tempo.

A Valencia, l’ex giocatore dei Philadelphia Phillies Odúbel Herrera ha rotto il pareggio di singolare della RBI all’inizio del decimo inning e in seguito ha approfittato di un doppio calcio di Pedro Castellanos per segnare la differenza nella vittoria del Cardinale. 7 sui Navigatori di Magellano.

Jorks Hernandez, Canis Vargas ed Elijah Dunham hanno riscontrato singoli bug per i cardinali.

Vicente Campos ha concesso un turno di pausa in due tempi per vincere la partita. Ronel Rhodes ha perso la partita subendo un punteggio e due sconfitte senza poter uscire di sua spontanea volontà.

I Lions sono in testa alla classifica con il punteggio di 5-0, seguiti da Tiburones (3-1), Cardinals (3-2), Aguilas (4-3), Caribs (3-3), Navigants (4-4) e Coraggiosi (2-3) e tigri (0-8).