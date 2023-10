L’Epic Games Store offre gratuitamente uno dei migliori giochi horror psicologici per goderti questo spettrale Halloween

The Evil Inside 2 è disponibile gratuitamente da oggi fino ai primi giorni di novembre

L’Epic Games Store non si tira indietro di fronte alla volontà di rinunciare ai videogiochi, tanto che molti giocatori hanno ottenuto una libreria di titoli premium come GTA V e Death Stranding senza dover spendere un solo euro. Ora che Halloween è alle porte, i giocattoli da regalare non potrebbero essere più convenienti.

The Evil Inside (2014) di Tango Gameworks e Bethesda è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store per alcuni giorni. L’offerta termina oggi, 26 ottobre 2023, alle 17:00, quindi sei ancora in tempo per approfittarne nel caso in cui ricevi questa nuova notizia. Puoi anche acquistare Temi eterni.

Una volta visualizzato Il male interno, inizia il prossimo trailer: The Evil Inside 2 (2017), sequel sviluppato ancora una volta da Tango Gameworks e distribuito da Bethesda. Sarà disponibile gratuitamente fino al 2 novembre alle 17:00 Fianco a fianco: una storia di ombre.

Il male in 1 e 2 Sono sia avventure d’azione in terza persona che horror psicologici, e il loro gameplay è molto simile a quello visto nei remake di Resident Evil. In altre parole, ci sono due fantastici giochi a cui puoi giocare la notte di Halloween o in qualsiasi altro momento. Non è mai un brutto momento per mettersi nei panni di Sebastian Castellanos!

