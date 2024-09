L’epidemia che sta devastando il calcio conferma lo sciopero in onda | soddisfazione

Ter Stegen, Agirzabala, Mika Marmol. Marvin, Muriqui, Barenechea, Carvajal, Mingueza, Isaac Romero, Su, Cenk Ozkakar, Amlah e Abdoulaye Juma Bah. Non è la squadra ideale oggi. Né la mia formazione fantasy. Non è nemmeno un incubo, ma potrebbe esserlo. (Scusate, mentre stavamo scrivendo questo articolo, anche Azpilicueta si è unita.) Questi sono tutti i giocatori che si sono infortunati durante i tre giorni della EA Sports League. Un grido disperato che avverte che siamo in una pandemia. Il calcio è sempre stato afflitto da infortuni, ma troppe partite sono diventate un martire per i calciatori.. Non esiste una scienza esatta. Nessuno sa se ciò non accadrà con la metà delle partite. Non tutte le lesioni specifiche possono essere correlate all’abrasione. Ma quando un fiume fa rumore, trasporta acqua.

a centinaia di chilometri di distanza, Rodrigo Hernandez ha riportato una strana distorsione al ginocchio destroÈ stato visto con le lacrime agli occhi e si è ritirato, rendendosi conto purtroppo che avrebbe potuto essere gravemente ferito. Il tempo e le prove lo diranno. È proprio lui il primo a mettere sul tavolo la possibilità dello sciopero dei calciatori. Il calendario è sempre stato impegnativo, ma si è ampliato fino a includere altre quattro partite nelle competizioni europee, un nuovo Mondiale per club, vacanze internazionali non-stop… e la pazienza dei giocatori è esaurita.

“Sì, penso che siamo vicini a questo. Se chiedi a qualsiasi giocatore, ti dirà che è un’opinione generale tra i calciatori, non solo l’opinione di Rodri.. Se continua così, quando arriverà il momento non avremo scelta. “Non so cosa succederà, ma in ogni caso è una cosa che ci preoccupa perché siamo noi a soffrirne”, ha detto il centrocampista del City. Fornisce i dati:Tra le 40 e le 50 partite, un giocatore può giocare ad alto livello. Poi diminuisce perché è impossibile mantenere questo livello fisico“.

Il discorso di Rodrygo è continuato mentre il suo messaggio è arrivato a tutti: “Se la gente vuole vedere un calcio migliore, dobbiamo poter riposare. Più partite ci sono, minore sarà il livello e la qualità“Naturalmente, tutte le grandi sconfitte di questo fine settimana non contribuiranno a un maggiore godimento del gioco… È una tortura.

Fine settimana infernale



I tormenti sono iniziati giovedì, quando Muriqui si è infortunato in allenamento. Successivamente è stato confermato: una lesione fibrillare rotta lo avrebbe tenuto fuori dai giochi il mese prossimo. Il principale attaccante del Maiorca resterà indisponibile fino a dopo l’intervallo. Grosso calo per Arrasate. Poi è arrivata la prima partita della giornata: Alaves e Siviglia. Al 14′, Isaac Romero lancia l’allarme e si ritira infortunato. Non ci sono solo brutte notizie: è stato eliminato e ha riportato solo una lieve distorsione alla caviglia destra. A Sue è andata peggio, con un infortunio di grado 2 al tendine del ginocchio destro. Diverse settimane di congedo per malattia per il suo record.

Sabato è iniziato con un KO di Ozkacar. Gli infortuni sono così frequenti che accadono nello stesso minuto: al 14′ Amallah arretra e la festa si chiude con Abdallah Jumaa Bah infortunato nel finale. Tre sfortune per il Valladolid Nella stessa partita potrebbe essere dovuto a problemi di preparazione, aumento della domanda con il cambio di classe, semplice sfortuna… Ma insistiamo sul fatto che quando il fiume suona, porta acqua.

La terza partita della giornata: Osasuna – Las Palmas. Due feriti: Mika Marmol e Marvin. Per proseguire la seduta plenaria, Barenechea ha dovuto lasciare Valencia-Girona al 68′, lasciando il posto a Hugo Guillamon. Parraja ha semplicemente rivelato di essere “rigido”, di sentirsi stanco e di dare la colpa allo sforzo. Non sembra pericoloso, ma a pochi giorni dall’inizio della settimana se ne ignora la presenza. La verità è che tutto questo non si ferma.

Il Bernabéu non si sarebbe perso questo evento. Dani Carvajal ha chiesto un cambio quando ha sentito un forte colpo. Nel frattempo è riuscito a segnare il pareggio per il Real Madrid, e fortunatamente per Ancelotti la cosa non è sembrata troppo seria. Sì, Lucas partirà titolare, a meno che non ci sia un ribaltamento contro l’Alaves. “2” è pienamente consapevole di ciò che ci aspetta e dell’assurdità del rischio. Anche lui stesso ha alzato la voce contro il calendario.

Getafe-Leganes è l’eccezione che conferma la regola. Perché l’Athletic Celta Vigo ha perso Mingueza dopo cinque minuti dopo aver subito un fastidio nel primo set della partita e il portiere Aguirzabala dopo un altro gol. Sì, niente di tutto questo potrebbe avere a che fare con un programma fitto di impegni, anche se i fatti sono quello che sono.

🧑‍⚖️ Lo “sciopero” a cui nessuno crede e nasconde un impulso politico. I giocatori sono stanchi di questa modalità… ma sono ancora così indietro rispetto al misuratore di potenza che è quasi impossibile coordinarsi. ✍️ @sergiofernan5ez https://t.co/13Is2ixO8h – Relevo (@relevo) 20 settembre 2024

Sotto, una delle foto del fine settimana. Un brutto gesto di Ter Stegen e un grido disperato hanno spinto i giocatori a chiedere subito di entrare Di aiuto. Il tedesco mancino ha applaudito La Cerámica mentre era coperto da una coperta e sul punto di piangere. I primi test hanno dimostrato che sarebbe rimasto fuori per otto mesi. Un infortunio potrebbe cambiare un’intera stagione. Azpilicueta ha concluso il lavoro al Rayo Atletico.

Il riflesso necessario nel calcio



Anche Javier Tebas, membro attivo del settore, è d’accordo con Rodri: “Penso che abbia ragione riguardo allo sciopero dei calciatori. C’è un arretrato di partite. Lui dice che questo è dovuto all’accumulo di partite, ed è vero che ci sono 200 giocatori che soffrono di questo problema, ma io lo dico per i restanti 40mila professionisti e le restanti migliaia di club”.

In tempi in cui la salute mentale è già una questione importante nei problemi sociali, la frequenza delle partite non influisce solo sulla loro condizione fisica, ma influisce anche sul tempo che i professionisti possono trascorrere con i loro cari. È così semplice che la relazione tra felicità e prestazione viene solitamente applicata rigorosamente: Rendi meglio il tuo lavoro quando sei ansioso o sopraffatto?

Condé, sulle parole di Rhodri e sul calendario: 💬 “Sono d’accordo con Rodri, ogni anno abbiamo più partite e meno vacanze. Non veniamo ascoltati. Arriverà il momento in cui dovremo scioperare”. pic.twitter.com/iJpwieifUA – Relevo (@relevo) 18 settembre 2024

In questa stagione assisteremo ad uno dei casi più estremi. Il Mondiale per Club si concluderà il 13 luglio 2025 e dopo sole tre settimane inizieranno i campionati Perché l’estate successiva, nel 2026, si disputeranno i Mondiali e il tempo sarà fondamentale. Estenuante. Ancelotti ha detto: “Qui il calcio deve riflettere perché l’obiettivo è cercare di giocare meno partite per evitare infortuni. Se questo comporta un taglio degli stipendi, non credo che i giocatori avranno problemi a tagliarsi gli stipendi se giocano meno .” .

Ecco i dati ed ecco le conclusioni: Nella settimana in cui è stato evidenziato il possibile sciopero dei calciatori, si sono verificati infortuni in otto partite su nove della massima serie e 14 giocatori sono caduti, alcuni in modo grave. cose del destino, Anche Rodri, il pioniere dell’iniziativa, ha subito una battuta d’arresto che potrebbe costargli cara, in attesa delle prove.. Questo è il calcio oggi, mentre i giocatori dicono basta. Segue.