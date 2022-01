L’episodio 3 di The Book of Boba Fett nasconde un altro personaggio principale di The Mandalorian

libro boba fett Ci ha aperto le porte per conoscere a fondo una parte misteriosa del leggendario cacciatore di taglie. Ci riferiamo, ovviamente, a quel gap narrativo sorto dopo l’improvvisa comparsa del personaggio in Il Mandaloriano. Naturalmente, quando non interferiscono Ricordi del passato, regalo serie Approfitta di alcuni degli oggetti che sono già apparsi in Produrre Dean Garen, compresi alcuni dei suoi personaggi.

Tuttavia, uno di loro è passato inosservato a tutti, o almeno alla stragrande maggioranza. Nella terza puntata del programma libro boba fett, che già condividiamo riconsiderando, il personaggio che ha avuto un ruolo importante nell’avventura di Din Djarin e Grogu mentre erano su Tatooine è presente. Stiamo parlando di gioco del logo, che gestisce l’hangar 3-5 sul suddetto pianeta.

in un libro boba fett, il La nuova serie di Star Wars su Disney+Non più solo un cacciatore di taglie, Bubba si è reinventato su Tatooine insieme a Fennec Shand. Serie assolutamente incredibile per i fan di Star Wars Disponibile esclusivamente su Disney+. Iscriviti e risparmia grazie al piano annuale.

A che ora appari? Ad essere onesti, è stato piuttosto difficile da guardare, a meno che tu non fossi uno spettatore curioso fotogramma per fotogramma. libro boba fett. La scena si svolge esattamente in Minuto 11:19, quando Boba Fett visita una città a bordo della Bantha. Come vediamo gli elmi degli assaltatori attaccati alle lance, Sullo sfondo appare il logo Peli che cammina Insieme a robot assistenti “carini”. L’account Twitter di Il Mandaloriano confermato la tua presenza.

Catturato da @harrisonnsteele

Puoi star certo, nei restanti tre episodi, libro boba fett Conserva altri strani dettagli che prima o poi verranno svelati.

certamente, libro boba fett Segui un percorso diverso da Il Mandaloriano Nonostante condividano le stesse menti creative (Jon Favreau e Dave Filoni). Ovviamente la direzione Roberto Rodriguez, che ha avuto l’opportunità di lasciare il proprio segno. Anche se i primi tre episodi hanno avuto alti e bassi, il pubblico è fiducioso che la seconda metà di serie Sei riuscito a stupirci a livello Il Mandaloriano. Appariranno altri personaggi iconici? I dubbi si dissolveranno presto