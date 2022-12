L’eredità di Hogwarts rivela molti dettagli in un nuovo, massiccio gameplay

Warner Bros. ha rivelato. Games e Avalanche hanno svelato un nuovo gameplay su larga scala per ‘Eredità di HogwartsIl video mostra le possibilità che i giocatori troveranno al di fuori del Castello di Hogwarts attraverso il volo con la scopa, il combattimento con le Arti Oscure e la personalizzazione nella Stanza delle Necessità.

Nella prima sezione del gameplay, il giocatore, uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts alla fine del XIX secolo, salta sulla sua scopa per sorvolare il mondo aperto. Sorvolando le Highlands scozzesi, a terra per esplorare un villaggio che offre la possibilità di incontrare diverse streghe e stregoni e prendere parte a missioni. Quindi cavalca l’Onyx Hippo (preordina un’esclusiva opzione Hippo) per attraversare il terreno mentre l’inverno inizia e la neve copre il terreno.

In uno sguardo approfondito al combattimento, il giocatore, indossando il set cosmetico Dark Arts, attraversa la Foresta Proibita prima di raggiungere il campo di battaglia sul retro del Thestral per lanciare istantaneamente un incantesimo Avada Kedavra per ridurre istantaneamente la barra della vita zero del tuo nemico .

Alla fine del video, visita la Stanza dei Requisiti. Come confermato dall’azienda, lo spazio può essere completamente personalizzato e la struttura del luogo può essere modificata man mano che il giocatore evoca gli oggetti. Le evocazioni possono essere trovate in Tomi e pergamene a Hogsmeade o come ricompensa per il completamento delle attività durante il gioco. Anche gli articoli di utilità come vasi o stazioni di dosaggio possono essere personalizzati.

Un’altra interessante novità è il benessere degli animali. Durante il gameplay, siamo riusciti a intravedere la nursery, con un grafico, un coltello, un ginocchio e un vitello lunare. Accarezzando e nutrendo gli animali, ci forniranno gli ingredienti magici necessari per personalizzare e migliorare l’equipaggiamento. Possiamo anche nominarli individualmente e giocare con loro per lunghi periodi di tempo.

“Hogwarts Legacy” è pubblicato dalla Warner Bros. Pictures. Giochi con il marchio Portkey Games, un coinvolgente gioco di ruolo open world ambientato nel magico mondo del XIX secolo. I giocatori assumeranno il ruolo di studenti del quinto anno e partiranno per un’avventura attraverso luoghi nuovi e familiari, esplorando e scoprendo bestie magiche, creando pozioni, padroneggiando incantesimi e sviluppando i loro talenti per diventare il mago o il mago che vogliono essere. Sarà rilasciato in tutto il mondo su PlayStation 5 e Xbox Series X | S e PC il 10 febbraio 2023; Su PlayStation 4 e Xbox One il 4 aprile e su Nintendo Switch il 25 luglio.