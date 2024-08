L’errore commesso da una giovane donna dopo aver fatto domanda per un’offerta di lavoro: “Ho pensato che fosse divertente”

Storie su Racconti dal mondo del lavoroNarrati dagli stessi eroi, abbondano sui social media. In questa occasione, una donna Ha rivelato un errore insolito che ha commesso mentre cercava lavoro Negli Stati Uniti e nella sua storia Ha catturato l’attenzione di milioni di persone.

La giovane donna Fede Quinn Lei è un’attrice New York. A fine luglio, ha spiegato, ha scoperto che li stavano cercando Artisti per un lavoro legato alla recitazione. COSÌ, Ha deciso di tentare la fortuna.

A questo proposito, Faith lo sapeva Ha dovuto inviare un suo video sul web Al direttore del casting, Chi era responsabile del processo di selezione. La candidata per questa posizione doveva registrarsi sulla telecamera Mostra le sue capacità di recitazione per qualche minuto.

L’americano ha quindi filmato la breve sequenza richiesta. E poi preparati Invia video. Ma presto Si è verificato un problema.

Cosa è successo al candidato per questa posizione?

In quel momento, invece di inviare il video indicato, Faith ha finito per inviare un file diverso: Stava per farlo Fotografia personale non legata al lavoro. In questa registrazione in questione, Puoi vederla prepararsi Pane – Pane a forma di bagel – poi spalmato con crema di formaggio.

“Mi sono sentito molto in imbarazzo quando ho scoperto l’errore (…) Mi sono sentito molto stupido, mi sono scusato e ho inviato immediatamente il video corretto.” maschio L’attrice è in un’intervista al portale di notizie della rivista americana Newsweek.

La donna americana ha rivelato la storia dell’opera attraverso le sue reti. Foto: capture/@faithouslyquinn.

Fortunatamente, il direttore del casting ha preso la cosa con buon umore e ha dato una possibilità a Faith Per inviare nuovamente il file appropriato. Per quanto riguarda l’esito della vicenda, la giovane non ha ancora riferito se sia stata nominata all’incarico o meno. READ "Il potere dell'amicizia": l'esperienza immersiva Disney che si può vivere solo per pochi giorni a Madrid | Gallerie | universo dell'intrattenimento

“Ciao Faith, grazie per avermi mostrato il tuo video Mi è piaciuto preparare questo delizioso paneMi chiedevo se davvero volessi mandarmi un altro file. Sentitevi liberi di mandarmi il video (vero)“, gli scrisse in una lettera il direttore del casting.

Il 30 luglio l’attrice, che ora ride della situazione, ha caricato sul suo account TikTok un post in cui raccontava l’accaduto, ed è diventato virale: ha già raggiunto più di 3,9 milioni di utenti.

Faith la prese di buon umore e decise di riderci sopra. Foto: capture/@faithouslyquinn.

“Questa storia è stata fantastica. Grazie per averla condivisa”, ha detto un netizen. Hai fatto una buona impressione. Questo è sempre positivo. !!!Sono sicuro che il direttore del casting non ti dimenticherà.!!!”, ha detto un’altra persona.