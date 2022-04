L’errore di calcolo di Putin: non si aspettava che milioni di persone guardassero cosa sta succedendo in Ucraina

Il mondo intero sta guardando cosa sta succedendo in Ucraina (Reuters / Joshua Roberts)

Quasi sei settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ho cominciato a chiedermi se questo conflitto non fosse la nostra vera prima guerra mondiale, Molto più che nella prima o nella seconda guerra mondiale. In questa guerra che considero Guerra mondiale cablata (NdT: Un gioco di parole tra la guerra mondiale e World Wide Web, per sottolineare che il mondo è ‘connesso’ o ‘connesso’), Quasi chiunque su questo pianeta può notare la lotta a un livello molto caro, essere coinvolto in qualche modo o essere influenzato finanziariamente, indipendentemente da dove vive.

Mentre la battaglia era sul terreno in cui è esplosa Guerra mondiale cablata Ovviamente, si tratta di chi dovrebbe controllare l’Ucraina, non fatevi ingannare. Questa divenne rapidamente la “grande battaglia” tra i due sistemi politici più dominanti nel mondo di oggi: il libero mercato e la “democrazia basata sullo stato di diritto contro la cleptocrazia autoritaria”, Me l’ha detto l’esperto svedese di economia russa Anders Aslund.

Anche se questa guerra non è ancora finita, e Vladimir Putin può ancora trovare un modo per vincere e uscirne più forte, se non lo fa, Potrebbe essere un punto di svolta nella lotta tra regimi democratici e non democratici. Vale la pena ricordare che la seconda guerra mondiale pose fine al fascismo e la guerra fredda pose fine al comunismo ortodosso, includendo infine la Cina. Quindi, Ciò che sta accadendo nelle strade di Kiev, Mariupol e nella regione del Donbass può influenzare sistemi politici lontani dall’Ucraina e nel futuro.

fatto, Altri leader autoritari, come la Cina, tengono d’occhio la Russia. Vedono la loro economia indebolita dalle sanzioni occidentali, migliaia dei loro giovani tecnici stanno fuggendo da un governo che impedisce loro di accedere a Internet e notizie affidabili e il loro esercito apparentemente inetto incapace di raccogliere, condividere e portare informazioni accurate al top. Questi leader devono chiedersi: Sono troppo debole e dirigo un castello di carte simile?

Tutti stanno guardando.

Durante la prima e la seconda guerra mondiale, nessuno aveva uno smartphone o l’accesso ai social media con cui monitorare e partecipare a guerre non cinetiche. In effetti, gran parte della popolazione mondiale era ancora colonizzata e non del tutto libera di esprimere opinioni indipendenti, anche se disponeva della tecnologia. Molti residenti al di fuori delle zone di guerra erano anche agricoltori di sussistenza estremamente poveri che non furono colpiti dalle stesse due guerre mondiali. Nel mondo interconnesso di oggi non c’erano classi medie e basse giganti, globalizzate e civilizzate.

Telegram, che è stato inventato da due fratelli nati in Russia esperti di tecnologia come strumento per comunicare fuori dal Cremlino, “è diventato il luogo di riferimento per gli aggiornamenti di guerra dal vivo non filtrati” (Immagine: MuyComputer)

Ora chiunque abbia uno smartphone può vedere cosa sta succedendo in UcrainaVivi, colora ed esprimi opinioni a livello globale attraverso i social media. Nel mondo postcoloniale, i governi di quasi tutti i paesi del mondo possono votare per condannare o giustificare una parte o l’altra in Ucraina attraverso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Anche se le stime variano, sembra che Tra tre e quattro miliardi di persone su questo pianeta, quasi metàHai uno smartphone oggiE mentre la censura di Internet è ancora un vero problema, soprattutto in Cina, ci sono molte persone che sono in grado di guardare più a fondo in più luoghi. E non è tutto.

Chiunque abbia uno smartphone e una carta di credito può aiutare gli estranei in Ucraina, Airbnb, solo prenotando una notte a casa sua e non utilizzandola. Gli adolescenti ovunque possono creare app di Twitter per tracciare gli oligarchi russi e i loro yacht. e app di messaggistica istantanea crittografata Inventato come strumento per comunicare lontano dal Cremlino, Telegram, inventato da due fratelli nati in Russia e esperti di tecnologia, “è diventato l’ambientazione per aggiornamenti di guerra dal vivo e non filtrati sia per i rifugiati ucraini che per quelli russi sempre più isolati allo stesso modo”.“, menzionato National Public Radio, Radio Pubblica. Ha finito Dubai!

Nel frattempo, il governo ucraino ha potuto usufruire di una fonte di finanziamento completamente nuova: Ha raccolto oltre 70 milioni di dollari in criptovalute da persone di tutto il mondo dopo aver sollecitato donazioni sui social media. Il miliardario di Tesla Elon Musk ha lanciato il servizio a banda larga satellitare della sua azienda SpaceX in Ucraina per fornire Internet ad alta velocità dopo che un funzionario ucraino gli ha chiesto su Twitter aiuto negli sforzi russi per separare l’Ucraina dal mondo.

Società satellitari commerciali con sede negli Stati Uniti come Maxar Technologies, ha permesso a chiunque dallo spazio di vedere centinaia di persone disperate fare la fila per comprare cibo davanti a un supermercato a Mariupol.Nonostante il fatto che i russi abbiano circondato la città di terra e impedito ai giornalisti di entrarvi.

Poi ci sono i cyber guerrieri che possono lanciarsi in battaglia da qualsiasi luogo, e ce l’hanno. CNBC Ha riferito che “un popolare account Twitter chiamato ‘Anonymus’ ha affermato che il misterioso gruppo di attivisti stava conducendo una ‘guerra informatica’ contro la Russia”. L’account, che conta oltre 7,9 milioni di follower in tutto il mondo, è quasi otto volte quello dell’intero esercito russo (compresi circa 500.000 nuovi follower anonimi dall’invasione russa dell’Ucraina), “Mi sono assunto la responsabilità della rimozione dei siti Web delle principali società russe, dei siti Web di notizie e del governo e della fuga di dati da entità come Roskomnadzor, l’agenzia federale responsabile della censura dei media russi”.

L’immagine satellitare mostra il sito della tomba con una fossa di circa 13,7 metri nella sezione sud-ovest dell’area vicino alla Chiesa di Sant’Andrea e al Pyervozvannoho di Tutti i Santi, a Bucha (Maxar Technologies / REUTERS)

Questi giocatori e piattaforme globali non governative super autorizzate Non c’erano Nella prima o nella seconda guerra mondiale.

Ma proprio come più persone possono essere colpite da questa guerra, così più persone possono esserne colpite. La Russia e l’Ucraina sono i principali fornitori di grano e fertilizzanti per le catene di approvvigionamento agricolo che ora alimentano il mondo e sono state sconvolte da questa guerra. Una guerra tra due paesi europei ha portato solo a un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari per brasiliani, indiani e africani.

E per cosa La Russia è uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale, petrolio greggio e gasolio in cui usano gli agricoltori Trattori, le sanzioni alle infrastrutture energetiche russe ne ostacolano le esportazionicausando un aumento dei prezzi delle stazioni di servizio da Minneapolis al Messico fino a Mumbai, e Costringere gli agricoltori fino all’Argentina a razionare i loro trattori diesel o ridurre l’uso di fertilizzanti ricchi di combustibili fossiliche mette a rischio le esportazioni agricole verso l’Argentina e contribuisce ulteriormente all’aumento dei prezzi alimentari mondiali.

C’è un altro aspetto inaspettato della globalizzazione finanziaria in questa guerra a cui devi davvero prestare attenzione: Putin ha fornito più di 600 miliardi di dollari in oro, titoli di stato esteri e valuta estera, che ha guadagnato da tutte le esportazioni russe di energia e minerali., in particolare per un cuscino se approvato dall’Occidente. Ma Putin a quanto pare Dimenticò che nel mondo interconnesso di oggi, come è normale, il suo governo ne ha depositato la maggior parte nelle banche dei paesi occidentali e della Cina.

Secondo il GeoEconomics Center del Consiglio Atlantico, I primi sei paesi in cui le attività in valuta estera della Banca centrale russa sono immagazzinate in termini percentuali sono: Cina, 17,7%; Francia 15,6%; Giappone 12,8%; Germania 12,2%; USA 8,5%; e Gran Bretagna 5,8%. InoltreE la Banca dei Regolamenti Internazionali e il Fondo Monetario Internazionale il 6,4 per cento.

Ognuno di questi paesi, ad eccezione della Cina, ha ora congelato tutte le riserve russe che hanno, in questo modo Circa 330 miliardi di dollari sono inaccessibili a Putin, Secondo il monitoraggio del Consiglio Atlantico. Ma non solo lo stato russo non può toccare quelle riserve per sostenere la sua economia al collasso, ma ci sarà un enorme incentivo globale a utilizzare questi fondi per pagare le riparazioni per ricostruire le case, i condomini, le strade e le strutture governative dell’Ucraina utilizzate dai russi. L’esercito è stato distrutto. La guerra scelta da Putin.

Lettera a Putin: “Grazie per aver fatto banca con noi. Sarà legalmente difficile decorare i tuoi risparmi per le riparazioni, ma faresti meglio a preparare il tuo avvocato.

Per tutti questi motivi, Quei leader in tutto il mondo che hanno virato verso l’una o l’altra versione ispirata a Putin del capitalismo autoritario o della cleptocrazia devono sentirsi.anche se non saranno espulsi facilmente, qualunque cosa accada in Russia.

Questi regimi sono diventati abili nell’usare nuove tecniche di sorveglianza per controllare gli oppositori politici, il flusso di informazioni e manipolare le politiche e le risorse finanziarie dello stato per rimanere al potere. Parliamo di Turchia, Myanmar, Cina, Corea del Nord, Perù, Brasile, Filippine, Ungheria e vari paesi arabi. Putin sperava sicuramente che il secondo mandato di Trump avrebbe trasformato gli Stati Uniti in una versione potente di questo tipo di governo dei ladri e avrebbe ribaltato l’intera scala globale a suo favore.

Poi è arrivata questa guerra. A dire il vero, la democrazia ucraina è fragile e il paese ha avuto seri problemi con l’oligarchia e la corruzione. Tuttavia, l’ardente ambizione di Kiev non era quella di entrare nella NATO ma di entrare nell’Unione Europea, e stava per ripulire per farlo.

Questo è ciò che ha davvero iniziato questa guerra. Putin non avrebbe mai permesso all’Ucraina slava di diventare una democrazia di libero mercato di successo nell’Unione Europea insieme alla sua stagnante cleptocrazia russo-slava. La contraddizione era insopportabile per lui, motivo per cui sta cercando di cancellare l’Ucraina.

Ma si scopre Putin non aveva idea in che mondo vivesse, Non ha idea delle debolezze del suo sistema, non ha idea di quanto l’intero mondo libero e democratico vorrebbe unirsi alla lotta contro di lui in Ucraina, e Non aveva idea, in particolare, di quante persone avrebbero guardato.

