L’esercito brasiliano non è pronto a organizzare un colpo di stato per salvare Bolsonaro – l’ordine mondiale

La politica brasiliana ha subito una crisi militare sei mesi fa, l’inizio della lotta per le elezioni del 2022 e gli effetti implacabili della pandemia. Dopo un mandato convulso, il presidente Bolsonaro ha esaurito il credito. I disaccordi con lui possono essere risolti solo in due modi: dimissioni o licenziamento. È stato il caso dell’ex ministro della Difesa Fernando Azevedo e Silva, un generale in pensione la cui moderazione lo ha reso una figura scomoda nel governo: si è dimesso dal suo portafoglio a marzo su pressione della presidenza.

Bolsonaro ha nominato un generale più vicino, Braga Neto, come nuovo ministro nel tentativo di consolidare la sua influenza sui militari. Tuttavia, l’intera dirigenza si è dimessa il giorno successivo in solidarietà con Azevedo e Silva, scatenando una crisi militare senza precedenti dal ritorno della democrazia nel Paese nel 1985. Il presidente ha visto il rapporto con la pietra angolare, i militari, sgretolarsi. Era in una posizione scomoda. Nel frattempo, le elezioni dell’ottobre 2022 hanno iniziato a incombere.

Bolsonaro perde il supporto militare

I primi bar dell’era Bolsonaro…