L’esercito guatemalteco trattiene 26 immigrati cubani

esercito Guatemala 26. arresto Immigrati cubani quando si tenta di accedere confine con il Messicoper continuare a dirigersi verso gli Stati Uniti.

“Le unità dell’esercito guatemalteco hanno condotto una perquisizione su un autobus che trasportava 26 immigrati di nazionalità cubana, presumibilmente entrati illegalmente e diretti al confine messicano a Playtas, Chisek, nella provincia di Alta Verapaz”, si legge nel rapporto.

In un video pubblicato su Twitter, un portavoce dell’esercito centroamericano ha spiegato che l’arresto di 26 persone è avvenuto questa mattina, giovedì, e che 12 uomini, 13 donne e un minore.

Ha detto che tutti i documenti di identità forniti dalla Repubblica di Cuba, ma nessuno poteva provare che entravano regolarmente in territorio guatemalteco.

“Per lo stesso motivo, queste persone sono state arrestate e le autorità della Polizia nazionale e dell’Istituto per le migrazioni guatemalteche sono già state informate affinché si rechino sul luogo dell’incidente e si occupino delle proprie procedure”, ha aggiunto.

Ha anche notato che il minibus che stavano prendendo i cubani stava per salire a bordo di un traghetto che attraversava il fiume Chixoy per avvicinarli al confine politico tra Guatemala e Messico, e potevano continuare il loro viaggio verso il nord del continente.

In conclusione, ha ribadito che continuano i processi per impedire il flusso di immigrazione irregolare attraverso il territorio guatemalteco.

Il giorno prima si è scoperto che a Un numero imprecisato di cubani era tra i 710 immigrati irregolari a cui è stato negato l’ingresso in Guatemala Nei primi sei giorni di settembre.

“Dal 1° al 6 settembre di quest’anno sono state trovate 710 persone di diverse nazionalità, per lo più venezuelani, honduregni, cubani e haitiani, che sono entrate nel Paese attraverso lavori non autorizzati e non hanno rispettato i requisiti di immigrazione”, ha affermato. Pubblicazione Istituto guatemalteco per l’immigrazione (IGM).

Domenica scorsa anche le autorità per l’immigrazione hanno appreso A 21 cubani è stato negato l’ingresso Nel suo territorio attraverso i valichi di confine di Agua Caliente e Corinto, dove sono state allontanate 457 persone.

Qualche giorno fa, Il La polizia di quel paese ha arrestato 181 immigrati irregolaritra cui un imprecisato gruppo di cubani durante due operazioni nella provincia di Chiquimola.

“Gli agenti di polizia della stazione di polizia 23 al km 228, Strada interamericana Esquipulas, Chiquimula, hanno localizzato 157 cittadini di Venezuela, Haiti, Ecuador, Senegal, Nicaragua, Cuba, Colombia e Camerun, che sono entrati irregolarmente nel Paese” La Polizia Civile Nazionale (PNC) ha twittato sul primo gruppo che è stato intercettato.

In seguito si è appreso che un secondo gruppo di 24 immigrati provenienti da Venezuela, Ecuador, Repubblica Dominicana e Cuba era stato arrestato al kilo 177 dell’autostrada interamericana Chiquimola. Questo secondo gruppo fu inviato ai confini dell’Agua Caliente Esquipulas Chiquimula, presumibilmente espulso dal paese.

Secondo IGM, nei prossimi giorni queste misure continueranno ad essere attuate in tutti i posti di frontiera nel sud del Paese, in collaborazione con il Consiglio nazionale palestinese, il Ministero della Difesa e la Procura della Repubblica.

Di recente, il governo del Paese centroamericano ha rafforzato i controlli alle frontiere e vietato l’ingresso ai clandestini.

In genere I cubani, insieme a venezuelani e honduregni, sono in cima alla lista delle espulsioni Finora quest’anno in vari punti lungo il confine guatemalteco.

“Da gennaio ad oggi, 9.019 stranieri, inviati al Centro Integrato di Controllo delle Frontiere di Agua Caliente, situato al confine con l’Honduras nella provincia di Chiquimula, sono stati espulsi dalla Polizia Civile Nazionale, che sono di stanza in vari punti del territorio nazionale di queste persone che non soddisfano i requisiti per entrare in Guatemala”, ha osservato IGM in una dichiarazione rilasciata alla fine di agosto.