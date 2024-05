L’esercito israeliano, sulla situazione a Rafah: “La nostra guerra è contro Hamas, non contro gli abitanti di Gaza”.

Il portavoce dell’IDF Daniel Hagari ha difeso la “delicata operazione” portata avanti dall’IDF a Rafah come un altro passo verso la sconfitta di Hamas e il rilascio degli ostaggi e ha sottolineato che la loro guerra è contro Hamas. Il gruppo palestinese e non contro il popolo di Gaza, che li invitava a lasciare la regione. “Le nostre operazioni contro Hamas a Rafah rimangono di portata limitata e si concentrano su avanzamenti tattici, aggiustamenti tattici e vantaggi militari chiave, evitando aree densamente popolate”, ha detto Hajari in un video condiviso sul social network X. Il portavoce dell’esercito israeliano ha confermato che dall’inizio dell’operazione contro Hamas a Rafah, l’esercito israeliano ha “eliminato decine di terroristi” e “ha esposto tunnel sotterranei e grandi quantità di armi”. “Prima delle nostre operazioni, invitiamo i civili a spostarsi temporaneamente verso le aree umanitarie e lontano dallo scontro a fuoco di Hamas”, ha detto Hajari “La nostra guerra è contro Hamas, non contro i residenti di Gaza”. In questo senso, il soldato ha confermato che le forze israeliane “hanno facilitato l’ingresso di 200.000 litri di carburante attraverso il valico di frontiera di Kerem Shalom negli ultimi giorni”, mentre “hanno facilitato e coordinato l’apertura di un nuovo tunnel e di un nuovo campo”. un ospedale nel centro di Gaza” e lavora “per consentire il flusso di aiuti umanitari a Rafah attraverso l’autostrada Salah al-Din”. Il rappresentante dell’esercito israeliano ha aggiunto: “Solo negli ultimi giorni ci è stato ricordato perché la nostra persecuzione di Hamas è vitale ”, e ha denunciato che “Hamas ha lanciato nove razzi da Rafah verso il valico di Kerem Shalom, che è lo stesso corridoio che Israele utilizza per facilitare il processo di pace in entrata a Gaza.