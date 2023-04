“Lesione sospetta”: dicono che Angel Di Maria sia stato molestato in Italia per impedirgli di giocare con la Juventus.

Angel Di Maria non era tra gli invitati dalla Juventus (Reuters).

UN Una serie Praticamente definiti dopo il 3-1 dell’Inter sulla Lazio, hanno spianato la strada al Napoli. Juventus Uscirà alla ricerca di una vittoria che gli permetta di cancellare il resto del gruppo per confermare Un posto nella prossima edizione della Champions League.

per quello Il Bologna va vintoAnche se sarà offerto allo stadio Renato Dall’Ara Senza Angelo Di Maria Tra gli invitati. Una decisione che ha sorpreso l’Italia, secondo il quotidiano La gazzetta dello sport“È un po’ sospetto.”

Il giornalista del quotidiano italiano, Marco Guidi, ha confermato che il calciatore argentino Non si è presentato nella rosa di Massimiliano Allegri per un problema alla caviglia. comunque, il Spaghetto Avrebbe annunciato l’infortunio non appena saputo che non sarebbe stato tra i convocati per la trasferta in Emilia-Romagna.

L’ultimo campione del mondo “Si è lamentato di un problema alla caviglia quando ha scoperto che non sarebbe stato titolare”.Descrivendo il mezzo in questione, ha aggiunto: “Avrebbe segnalato il presunto problema solo quando gli è stato dato un numero riservato a persone che non facevano parte degli 11 iniziali”.

Questi dubbi sono sorti anche dopo che il giocatore ha postato sui suoi social network. Un giorno fa, l’esterno ha caricato una foto sul suo account Instagram È stato visto esercitarsi casualmente E senza il pettorale delle alternative: “Fino alla bene”, ha scritto. “Dai!”, ha replicato l’account ufficiale del club torinese.

Confusa la permanenza di Angel Di Maria alla Juventus. Attaccante Ha un contratto con il club italiano fino al 30 giugno E il suo futuro è sconosciuto. Mentre i fan hanno chiesto a gran voce che rinnovi la sua relazione con Rosario, il capo non sembra impegnato a farlo perché vogliono tagliargli lo stipendio.

Anche così, il Spaghetto È diventato una parte importante della squadra attacco ed è stata la sua prima assenza dal 19 marzo, quando era subentrato ma non è entrato nel match contro l’Inter nella competizione locale (1-1). L’ultima volta che non ha preso parte alla delegazione è stato il 12 marzo, quando la Juve ha battuto la Samp per 4-2.

Angelo Arrivato a Torino a metà del 2022 Dopo che il pass è stato lasciato in suo possesso poiché il Paris Saint-Germain non ha rinnovato. Di fronte a questa situazione, il mancino, che ha sfiorato la gloria quattro mesi fa con la squadra argentina, ha scelto una delle alternative per concludere la sua fase di successo in Europa (ha avuto Benfica, Real Madrid e Manchester United) per tornare alla sua amata Rosario Central o intraprendi un altro tipo di avventura nella Major League Soccer negli Stati Uniti. .

