L’esonero a sorpresa per Nico Tomanguez in Coppa Italia

Di solito vediamo i risultati in Coppa Argentina Inaspettato. Ad esempio, il pannello degli annunci ne elimina uno per primo. Di solito si verifica. E in Coppa Italia, pari alla già citata partita dell’ArgentinaDalla parte eliminata c’è stato un duro colpo che ha coinvolto l’Argentina: Nicolas Tomangius, membro della squadra argentina che ha vinto gli Stati Uniti in Brasile. Successivamente, vi diciamo cosa è successo.

Il Bologna, dalla Serie A, si è misurato in casa contro la Ternana, recentemente promossa in Serie B (Gruppo 2) all’andata del suddetto torneo.. E incredibilmente, una partita è completamente fuori logica, La visita è andata 5-1 in cinque minuti nel secondo tempo. Questo è un ballo.

Tomanguez e parte 2-1 (Twitter ufficiale Bologna).

Tomanguez, titolare, ha messo in 1-2 con la mano destra, già nel secondo tempo, hanno fatto un rigore che ha segnato il quarto sconto della loro casella. Il padrone di casa ha cercato di tornare indietro ma non è riuscito a raggiungerlo. Più vicino al risultato e al carattere inaspettati, tenendo conto della differenza di tipi e dell’area di fallimento ottenuta, almeno è diventato più piccolo.

Riassunto di Polona vs. Ternana 4-5 Arrivo per la Coppa Italia.

Ora, Il Bologna esordisce in Serie A domenica contro il Salerno. Ha salutato in anticipo la Coppa Italia.

