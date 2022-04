L’esperienza esclusiva per PS5 Unreal Engine 5 è ora disponibile gratuitamente su PC, spingendo i nostri sistemi al limite

nonostante Motore irreale 5 È ora disponibile Per l’utilizzo da parte di tutti gli studi di sviluppo che hanno firmato accordi di cooperazione con Epic Games, Matrix si risveglia Era prima esperienza Interattivo sotto il motore grafico che abbiamo potuto testare. Tuttavia, questa esperienza per promuovere l’ultimo film di Keanu Reeves era disponibile solo Esclusivamente su console PS5Finora.

Sebbene questa unicità non avesse molte spiegazioni, Affinità tra Sony ed Epic Games Quando si tratta di promuovere o pubblicare giochi su PC e console, è stato sicuramente un peccato non poter spingere i nostri sistemi al limite con una città così grande. Ora questo esperimento sotto il nome campione di cittàEgli è Disponibile per il download gratuito su PC.

Ma,Non importava Quale versione PS5? La verità è che no. Questo download gratuito è stato aggiornato da Epic Games per incoraggiare gli sviluppatori e gli utenti più giovani ad armeggiare con il motore grafico. Questo significa che però Possiamo muoverci liberamente Attraverso la città e l’esperienza di uno dei primi lavori di UE5, la componente narrativa breve non disponibileCiò significa che nessuna sequenza con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

Peccato, però, che la forza di questa esperienza interattiva non sia stata nella piccola storia che ci hanno raccontato per giustificare la sparatoria. Allo stesso modo, anche l’azienda di Tim Sweeney ha abilitato Scarica per pacchetti Per poter scaricare file origini e trame e il loro utilizzo nei nostri progetti Unreal Engine 5.