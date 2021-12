L’esperto conferma che questo è il metaverso in cui prospera la criptovaluta

Il direttore della strategia della Bank of America, Haim Israel, conferma che il metaverso è il luogo in cui l’ecosistema crittografico si svilupperà in modo più potente

strategico banca americanae Haim Israel, pensiamo che metaverso Creerà enormi opportunità per la tecnologia Blockchain. Dice che vedrà anche le risorse digitali ampiamente utilizzate nelle transazioni finanziarie.

Tuttavia, aggiunge che i token privati ​​sono molto volatili e stabili come Corda (USDT) e Moneta da USD (USDC), ha detto.

Direttore della strategia della Bank of America, Chaim Israel

Coincidenza

In un’intervista con Maker Insider, l’amministratore delegato di Bank of America e Global Strategist Chaim Israel ha descritto il metaverso come uno strumento che spingerà l’industria delle criptovalute verso l’adozione di massa se vengono soddisfatte determinate condizioni:

“Penso decisamente che questa sia una grande opportunità. Hai bisogno delle piattaforme giuste… che sarebbe sicuramente una grande opportunità per questo intero ecosistema.”

Israele ha anche predetto che il metaverso sarebbe stato il luogo in cui “cominceremo a utilizzare le criptovalute come valute”. Tuttavia, si ritiene che le risorse digitali esistenti come Bitcoine etere Il resto è troppo capriccioso per adattarsi a questo ruolo. Pertanto, si ritiene che le stablecoin abbiano maggiori probabilità di prevalere perché sono legate a valute legali o metalli preziosi, che tendono a fluttuare molto meno..

Allo stesso modo, Israele ritiene che se le criptovalute saranno ampiamente utilizzate nel metaverso, entreranno in scena le grandi aziende tecnologiche, ha osservato Dirario Bitcoin.

Allo stesso modo, lo stratega della banca si aspetta che le società di pagamento tradizionali siano più interessate alle criptovalute, se sono ampiamente utilizzate nel metaverso. “Vedo molta cooperazione tra loro”, ha detto.

Per gli esperti, questo sarà il metaverso in cui prosperano le valute digitali, in particolare le stablecoin

Nuova moda

La parola metaverso era conosciuta solo in piccoli circoli, ma era dopo un annuncio Mark Zuckerberg Dal rebranding Sito di social network Facebook un morto, concentrandosi sul metaverso, ha fatto sì che tutti i media iniziassero a parlare di questo nuovo universo digitale. In poche parole, il metaverso è un mondo virtuale in cui le persone possono giocare, socializzare, lavorare, costruire cose e persino scambiare e guadagnare risorse crittografiche, riassume Cryptopotato.

Secondo un rapporto del principale gestore di risorse digitali Grayscale, l’industria globale del metaverso potrebbe presto valere oltre $ 1 trilione. Inoltre, ha affermato, l’opportunità spaziale si estende oltre i giochi e tocca settori come la pubblicità, gli eventi digitali, il social commerce, l’hardware e la monetizzazione di sviluppatori/creatori.