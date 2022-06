L’essenza di “Cha Cha Real Smooth” è la connessione tra madre e figlia

Il principio di “Cha Cha Real Smooth” può essere in qualche modo familiare.

Il secondo film del regista Cooper Rave parla di un 22enne che torna nella sua casa d’infanzia nella periferia del New Jersey in estate dopo essersi diplomato al college e sviluppa una relazione complessa con una giovane madre. Da quando Benjamin Braddock è tornato nella sua casa d’infanzia in “The Graduate”, il drifting post-laurea è diventato una risorsa infinitamente rinnovabile per i giovani registi in cerca di ispirazione.

Ma non era il caso di “Cha Cha Real Smooth” attualmente disponibile su Apple TV+. Il tema della crisi post-universitaria non rientrava nell’idea iniziale.

“La spinta originale del film era il legame profondo, massiccio, non detto ed eterno tra una madre e sua figlia disabile”, ha detto Rive.

Rive ha una sorella minore nata con l’encefalite, un difetto congenito che porta a uno sviluppo anormale del cervello. Nel caso della sorella Andrea, ha detto Rafe, il suo cervello non è stato diviso in due emisferi e di conseguenza non può né camminare né parlare.

“Mia madre una volta mi ha detto qualcosa del tipo ‘La mia vita sarà sempre determinata dalle situazioni di Andrea’”, ha detto Rafe. Non sapevo cosa fare, ma scriverlo”.

Ha iniziato a scrivere alcune scene, ma a un certo punto si è reso conto che stava scrivendo una relazione, non un film. Quindi ha incluso una sua copia, un laureato Andrew, e ha trovato una ragione per chiamare quella madre Domino (Dakota Johnson, che ha anche prodotto il film) e sua figlia adolescente, Lola. Alla fine Andrew fu assunto come artista del bar mitzvah.

All’inizio ho scritto il film su mia sorella. Onestamente, in un mondo perfetto, l’avrei fatta recitare”.

Ma, ha aggiunto con una risata, “avrebbe guardato la telecamera per tutto il tempo”.

Così, ispirato da alcuni compagni di scuola di sua sorella, decise che Lola doveva avere l’autismo. E sapeva che un personaggio non poteva prendere vita finché non avesse trovato l’attrice giusta.

Dopo un invito a livello nazionale, trovano Vanessa Burghardt, una ragazza del New Jersey che ha dato spettacoli teatrali locali e soffre di autismo. Ha fatto un provino ma non ha mai ottenuto ruoli cinematografici. Burghart ha detto che ha cercato di controllare le sue aspettative quando ha avuto l’opportunità di fare un provino per “Cha Cha”.

“Volevo davvero fare bene, ma ho pensato che se mi fossi emozionato troppo presto, non sarebbe successo niente di buono”, ha detto Burgardt. “Ho cercato di comportarmi come se non mi importasse, ma in realtà l’ho fatto”.

Quando hanno visto il video del suo provino, Johnson ha detto: “Era ovvio… è molto carina da guardare ed è un’attrice intelligente”.

Rafe ha detto che la scena che ha letto con sua madre lo ha fatto piangere.

“È il cuore del film”, ha detto. “Quando ho visto il suo video, ho capito che era quello di cui volevo che parlasse il film”.

Prima di scegliere Lola, i produttori del film, interpretato anche dal messicano-americano Raul Castillo, hanno arruolato consulenti dell’organizzazione no profit RespectAbility per guidarli nel loro lavoro con un’attrice con disabilità. Questo ha reso Raiff un po’ difficile all’inizio, ma si è rivelata una risorsa utile.

Johnson, nel suo ruolo di produttrice principale e partner di Burghardt sul palco, ha incontrato Burghardt tramite Zoom per aiutarla a prepararsi per ciò che verrà.

“Abbiamo letteralmente esaminato ogni fase di ciò che fai in un dato giorno, cosa potrebbe essere o come sarebbe per Vanessa, i tempi, i luoghi, le persone”, ha detto Johnson. “(Era) una professionista completa sin dal primo giorno. È stato pazzesco.”

Il personaggio di Lola si adattava facilmente a Burghardt.

“Non sentivo di dover rompere la mia testa con lei”, ha detto Burghardt. “Non sentivo di dover pensare alle differenze sociali e a tutte quelle cose perché sono in qualche modo diverse. Non mi sono mai sentito in dovere di rivalutare me stesso e mettere in discussione le mie capacità di interpretarlo”.

Tuttavia, Raiff è molto chiaro sul fatto che, nonostante condividano lo stesso handicap, Burghardt alla fine stava interpretando un personaggio.

“Spero solo con Dio che non si facciano solo molti test, ma che siano presi più sul serio per le persone non autistiche”, ha detto Rive. “So che farà molto bene”.

