A meno che non si verifichi un grave terremoto politico, sembra imminente che l’attuale occupante del Palazzo Moncloa rimarrà in carica e negozierà accordi che gli darebbero 179 seggi, al di sopra del numero richiesto di 176 seggi.

L’orizzonte non è però del tutto chiaro riguardo alle polemiche sollevate da settimane dal Partito popolare conservatore e con l’avamposto creato dal partito di estrema destra Vox, che incoraggia toni altissimi, anche violenti, e slogan di stampo fascista.

Lungi dal vergognarsi, il leader del partito Vox, Santiago Abascal, ha ripetuto i suoi slogan di mantenere la ribellione nelle strade rifiutando la continuità di Sánchez, che la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, definisce un dittatore .

Tuttavia, nonostante le domande del Partito Popolare, di Vox e di altri settori, soprattutto quello imprenditoriale, il Partito Socialista Operaio Spagnolo, il suo leader Pedro Sánchez e i suoi alleati di centro e sinistra, i sindacati e parte della società civile, evidenziano che tutti i passi verso l’inaugurazione siano compiuti nel rispetto della legalità costituzionale.

Se il clima era già teso dopo la mancata sostituzione di Alberto Núñez Viejo, leader del partito conservatore Popolare, l’accordo tra i socialisti di Sánchez e gli indipendenti del movimento “Uniti per la Catalogna” ha scatenato un’ondata di diatribe furiose.

Sia i popolari, sia gli ultranazionalisti del partito Vox, sia esponenti più moderati o di lunga data degli stessi socialisti, si sono espressi contro l’accordo con Gantz che porterebbe ad una legge di amnistia per i perseguiti per tentativi di secessione in Catalogna nel 2017.

A Bruxelles è stato annunciato giovedì scorso l’accordo tra il Partito Socialista dei Lavoratori, maggioranza nella coalizione di governo, e il Partito Gantz, guidato da Carles Puigdemont, residente in Belgio e latitante dal 2017.

Si tratta di un buon accordo, secondo la Costituzione, che permetterà di sanare le ferite del passato e, si spera, di costruire un Paese migliore per il futuro, hanno concordato il portavoce del Partito Socialista dei Lavoratori Patxi López e il leader dei Socialisti della Catalogna, Salvador Illa.

Per risolvere tutte le divergenze, Sánchez ha raggiunto venerdì un accordo con il Partito Nazionalista Basco e, parallelamente, la coalizione delle Canarie, che fino ad ora era stata con il Partito Popolare, ha accettato di dare il suo appoggio al leader del Partito Socialista dei Lavoratori ufficio.

Sebbene non sia stata ancora fissata una data ufficiale, gli analisti indicano che le discussioni parlamentari si svolgeranno mercoledì e giovedì della prossima settimana. Sarà acido e teso, ma il risultato non farà altro che sorprenderti.

Sánchez riceverà 179 seggi, compreso l’ultimo seggio per unirsi alla coalizione delle Canarie, e rimarrà a Moncloa. Tuttavia, il suo nuovo mandato sarà segnato da continue controversie.

Oltre al Partito Socialista dei Lavoratori, faranno parte dell’attuale capo del governo ad interim, l’Esquerra Republica e le giunte della Catalogna, l’EH Bildu e il PNV dei Paesi Baschi, il BNG della Galizia e l’Alleanza delle Canarie.

