“L’Età dell’Oro mostra l’altro lato del mondo dei capitalisti senza scrupoli”.

Se c’è riuscito questo attore, sceneggiatore e deputato nato in Egitto da una famiglia aristocratica inglese, è stato quello di trasformare il suo nome in un vero e proprio marchio, e allo stesso tempo in una garanzia di qualità. Dopo aver fatto un gran rumore nel suo paese e nel mondo con persone ambiziose Monastero nel centro della città che ha anche scritto romanzi, diretto film e vinto un Oscar per la sceneggiatura del film Gosford Park La persona più felice che ha visto la prima stagione L’epoca d’oro Su HBOMax. In un’anteprima della seconda puntata, che arriverà lunedì allo stand in Spagna, Julian Fellowes ha spiegato alcune delle decisioni che ha preso nel continuare la storia dei nuovi ricchi di New York negli anni Ottanta dell’Ottocento.

In questa seconda stagione, molti personaggi trovano l’amore…

L’amore di solito gioca un ruolo molto importante nella vita della maggior parte delle persone. Gli errori più grandi che commettiamo e i momenti in cui agiamo in modo più stupido sono solitamente legati all’amore. Ecco perché penso che sia sempre una buona idea mostrare i tuoi personaggi innamorati, perché ti permette di portarli in aree in cui normalmente non andrebbero se non fossero circondati da malattie cardiache. Ma usiamo anche l’amore in questa stagione, e non so se mi è permesso dirlo, per mostrarvi chi è veramente Ada (Cynthia Nixon).

A proposito della nuova stagione

“I momenti in cui agiamo in modo più stupido sono solitamente legati all’amore.”

e chi è?

Finora abbiamo visto solo un lato di lei, quello della sorella che controlla e della persona che vuole sempre aiutare sua sorella Agnes (Christine Baranski). Ma c’è molto altro che volevamo includere. Ada ha una dimensione emotiva di cui si è intravisto alcuni scorci nella scorsa stagione, ma non l’abbiamo mai esplorata adeguatamente. Questo è qualcosa che può essere visto chiaramente in questa stagione. Penso anche che siamo stati molto fortunati ad assumere due nuovi attori che ci hanno aiutato a raccontare quella parte della storia.

Sei sorpreso che ci siano così tante somiglianze tra ciò che accade nella serie nel 19° secolo e ciò che accade oggi?

Assolutamente ed è una cosa che mi è sempre piaciuta. Questa è stata una delle cose che mi ha spinto a realizzare questa serie, perché mi interessava L’epoca d’oro Da New York per molto tempo. Ecco perché ho trovato la parte dello sciopero così interessante perché mostra l’altro lato del mondo dei capitalisti senza scrupoli. È vero che ci sono quegli uomini con le loro bellissime mogli piene di diamanti che entrano con le loro corone nelle magnifiche sale da pranzo dove tutti i piatti sono decorati d’oro. Ma poi c’è tutta l’altra parte, ovvero come fare soldi.

Come lo fanno?

In questo mondo di milionari che vivono in lussuose dimore, i lavoratori non avevano diritti. Non avevano alcun tipo di protezione perché le misure di sicurezza erano costose. Ciò significa che se si verifica un incidente, nessuno ne tornerà indietro. Non c’erano restrizioni sul lavoro e nemmeno i datori di lavoro pagavano le tasse. Per loro era davvero un paradiso. D’altro canto, purtroppo, le persone si guadagnavano da vivere mettendo ogni giorno in pericolo la propria vita. Volevo mostrarlo nella serie. Sono della teoria che la regina Elisabetta d’Inghilterra non abbia mai voluto incontrare di persona Maria, regina di Scozia, perché sapeva che se l’avesse fatto non sarebbe stata in grado di giustiziarla se ne avesse avuto bisogno. Penso che questo si applichi a molte relazioni della nostra vita, in cui possiamo avere a che fare con persone e non le conosciamo o non prendiamo in considerazione le loro emozioni quando prendiamo una decisione.

Lo sciopero che fa da cornice a questa seconda stagione è basato su fatti realmente accaduti, giusto?

È basato sulla storia vera di Andrew Carnegie e dello sciopero di Homestead, avvenuto nel 1892, otto anni dopo, quando un barone dell’acciaio, Henry Clay Frick, chiese al governatore di inviare i suoi soldati. Seguendo gli ordini di Frick, ha aperto il fuoco sui suoi lavoratori. Oggi guardiamo la collezione d’arte che ha lasciato nel suo museo a New York ed è davvero interessante, ma Frick era un uomo terribile.

Un’immagine della seconda stagione della serie HBO Max

Mentre lavoravi alla sceneggiatura con Sonja Warfield, ti chiedevi come il team di produzione sarebbe riuscito a ricreare tutte quelle scene sontuose?

No, sarebbe stato cattivo. Scrivo quelle scene solo perché ho grande fiducia nel suo talento. Altrimenti dovrò nascondermi dietro il divano. Ma è vero che stiamo cercando di aprire un po’ di più il mondo in questa stagione. E, naturalmente, Bob Shaw, il nostro direttore artistico, e Kasia Walika Mimoun, la nostra direttrice della moda, sono stati all’altezza della situazione. In questo tipo di serie, dipendi dalle persone giuste per poter catturare ciò che scrivi sullo schermo. Allo stesso modo in cui assumi ballerini di danza classica, le persone che scegli devono essere in grado di ballare. Questo non dipende da te, ma da loro. Devi dimenticare te stesso in questo genere di cose e sapere che hai le persone giuste per realizzare ciò che hai sognato. Dopo la prima stagione, sapevo che non dovevo essere nervoso per tutto ciò che scriveva.





Leggi anche

Per sola partita