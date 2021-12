Letitia Wright torna a girare Black Panther 2

Letitia Wright continuerà per il momento all’interno dell’UCM

Dopo una tragica morte Chadwick Boseman Ad agosto 2020, molti si chiedevano chi sarebbe stato a prendere il comando Pantera nera in un Universo cinematografico Marvel. L’attrice era una delle principali candidate per essere la nuova Black Panther Letitia Wright chi interpreta il personaggio Shura in un UCM.

Ma la partecipazione dell’attrice sin dalle riprese Black Panther: Wakanda per sempre Era circondato da polemiche e problemi. Prima ha fatto (poi cancellato) alcune dichiarazioni controverse sui suoi social Dubbi sulla sicurezza dei vaccini che prevengono il Covid-19. Poi l’attrice Ha avuto un incidente che ha causato una serie di feriti Durante le riprese della seconda parte Pantera nera. Questa produzione del film è stata interrotta fino al 2022 mentre l’attrice si è ripresa nella sua residenza londinese.

A tutto questo si è aggiunta una nuova legge Coloro che non sono stati vaccinati contro il COVID-19 non possono recarsi negli Stati Uniti E Letitia Wright non ha mai chiarito il suo stato di vaccinazione, nonostante le sue controverse dichiarazioni secondo cui non era stata vaccinata.

Con tutti questi fattori, diversi modalità Ha detto che l’attrice non era disposta a farsi vaccinare, il che significa che La sua relazione con la Marvel verrà interrotta e Wright sarà escluso dall’MCU.

Ora riceviamo un nuovo rapporto dai media Il giornalista di Hollywood che stabilisce che Letitia Wright è pronta a tornare al film Black Panther: Wakanda Forever e riprenderà la produzione alla fine di gennaio 2022. Inoltre, le informazioni specificano che Wright sarà sul set di registrazione su nastro.

È chiaro che l meraviglia La posta in gioco è alta con questo film. Il primo film di Black Panther Ha vinto sette Oscar, ha ricevuto elogi da spettatori occasionali, fan della Marvel e critici allo stesso modo e spera di farlo. Questo sequel ha lo stesso successo del precedente.