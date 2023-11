L’Euro Cup è l’ultimo ostacolo per l’Italia prima di raggiungere l’Ucraina

Un pareggio rimetterebbe in corsa gli Azzurri, ma non ci si può fidare

Lunedì la Nazionale italiana lotterà per il biglietto diretto contro l’Ucraina Coppa degli Europei, basterebbe un pareggio per assicurarsi un posto nel torneo, solo una sconfitta li lascerebbe fuori dalla corsa. La partita si gioca in territorio neutrale a causa della guerra e lo ‘Zbirna’ cercherà di spingere gli ‘Azzurri’ ai playoff.

L’Italia è obbligata ad includere Leverkusen per restare nell’Euro e difendere la corona, la strada è complicata, ma si autoalimenta e manca un punto matematico per confermarne l’esistenza. La squadra italiana ha gli stessi 13 punti degli ucraini, ma lo scontro diretto e i gol sono a loro favore.

Lo ‘Zbirna’ cercherà di sferrare un colpo storico per avanzare al quarto Europeo consecutivo e se dovesse cadere avrà un’ultima possibilità ai playoff, dove è già garantito, ma una sorpresa potrebbe portarlo in Germania senza sosta. .

Gli Azzurri sono i re della competizione e devono confermare la loro presenza in Eurocup, è il momento della battaglia finale.