L’euro sale al massimo per una settimana

Francoforte (Germania), 17 marzo (EFE). – Giovedì l’euro è salito superando 1,11$, il massimo in una settimana rispetto al dollaro, a causa della maggiore disponibilità degli investitori a correre dei rischi.

L’euro è stato scambiato a $ 1,1109 alle 16:00 GMT, contro $ 1,1005 nella fine del forex europeo del giorno precedente.

La Banca centrale europea (BCE) ha fissato il tasso di cambio di riferimento per l’euro a $ 1,1051.

Gli analisti di Monex Europe ritengono che “i rapporti indicano che Ucraina e Russia hanno compiuto progressi significativi su un piano di pace provvisorio che include un cessate il fuoco e il ritiro delle forze russe”.

Il piano prevede che Kiev dichiari la sua neutralità, accetti restrizioni alle sue forze armate, abbandoni le sue ambizioni di aderire alla NATO e non ospiti basi militari o armi straniere in cambio della protezione di alleati come Stati Uniti, Regno Unito o Turchia.

Inoltre, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha mitigato le aspettative di una maggiore inflazione.

Ieri la Fed ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base e potrebbe aumentarli altre sei volte quest’anno.

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha avvertito che l’inflazione nei paesi della zona euro potrebbe superare il 7% nel 2022 a causa dell’impatto della guerra in Ucraina sui prezzi dell’energia e dei generi alimentari.

La moneta unica è stata scambiata in un trading range compreso tra 1,1016 e 1,1111. EFE

