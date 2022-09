L’euro scende al nuovo minimo da 20 anni dopo l’oscillazione a destra in Italia | finanziario | economia

Euro questo lunedì, 26 settembre, a Un nuovo minimo in vent’anni Fratelli d’Italia (FdI), la coalizione formata da Liga e Forza Italia (FI) ha svoltato a destra in Italia dopo aver vinto le elezioni politiche di ieri.

(Contesto: la destra ha una vittoria storica alle elezioni italiane).

Così, l’euro è stato sostituito da esso Punto basso a $ 0,9551È rimbalzato per essere scambiato a $ 0,9674 dopo le 10:00 (08:00 GMT).

“Ue ed Eurozona sono in una situazione difficile: non solo l’Europa sta soffrendo una vera crisi energetica, ma ora la destra in Italia registra una vittoria storica”Thomas Kitchell, capo economista della banca vicepresidente, sottolinea che il verdetto dei mercati finanziari al riguardo è chiaro.

Pertanto, l’euro viene “punito continuamente” e la mattina dopo Le elezioni vengono scambiate al di sotto di $ 0,97. “La crisi energetica europea, i rischi di recessione e ora una coalizione storicamente senza precedenti in Italia hanno seppellito le speranze di una rapida ripresa dell’euro dalla seconda guerra mondiale”. messo in guardia.

(Anche: Dollaro e il suo rialzo, indicato dal Petro per creare inflazione).

Secondo l’analista, “uno dei fattori decisivi per il futuro sviluppo della moneta unica europea sarà l’efficacia con cui funzionerà questa coalizione di destra”.

EFE