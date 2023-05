L’Europa accetta l’acquisto condizionato di Activision-Blizzard

La Commissione Europea ha richiesto licenze gratuite per consentire il trasferimento di giochi con titoli Activision-Blizzard, da qualsiasi operatore cloud della regione.

IL Commissione europea Ha accettato la proposta di acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft.

È subordinato al pieno adempimento degli obblighi assunti da Microsoft.

in cui cerca di affrontare pienamente i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione.

Che è un miglioramento per i giochi nel cloud, rispetto alla situazione attuale, garantisce la sua dichiarazione.

La decisione è il risultato Indagine approfondita Presentato dalla Commissione a seguito della proposta di acquisizione di Activision Blizzard.

Nella sua revisione iniziale, la giuria ha rilevato che Microsoft potrebbe danneggiare la concorrenza nella distribuzione di videogiochi per console e PC.

Compresi servizi di abbonamento multi-gioco e servizi di streaming di giochi su cloud e nella fornitura di sistemi operativi per PC.

rischio di acquisizione

Confermato che la Seattle Corporation Potrebbe danneggiare la concorrenza nella distribuzione di giochi attraverso i servizi di streaming di giochi cloud.

dopo pagUna revisione dettagliata ha rilevato che Microsoft non poteva danneggiare le console concorrenti e i servizi di abbonamento multi-gioco concorrenti.

Ebbene, la sua posizione nel mercato dei sistemi operativi per PC non farà che rafforzarsi.

In particolare, la commissione ha rilevato che:

Microsoft non avrebbe alcun incentivo a rifiutarsi di distribuire i giochi Activision a Sony, il principale distributore mondiale di giochi per console.

Se Microsoft rimuovesse i giochi Activision da PlayStation, non danneggerebbe in modo significativo la concorrenza nel mercato delle console.

Ha stabilito che senza Call of Duty, Sony potrebbe sfruttare le sue dimensioni, il catalogo dei giochi e la posizione di mercato per difendere la sua posizione.

La posizione dei fornitori di servizi di abbonamento multi-gioco di terze parti non cambierà in seguito all’acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Ma osserva che l’acquisizione danneggerà la concorrenza nella distribuzione di giochi per PC e console attraverso i servizi di streaming di giochi cloud.

Essendo una parte innovativa che potrebbe cambiare il modo in cui molti giocatori si dedicano ai videogiochi.

L’Europa ha scoperto che la popolarità dei giochi di Activision potrebbe alimentarne la crescita.

SÌ, I giochi di Activision erano esclusivi del suo servizio, su Game Pass Ultimate, e trattenuti dai fornitori concorrenti, il che avrebbe ridotto la concorrenza nel cloud. .

. Potrebbe rafforzare la posizione di Windows nel mercato dei sistemi operativi per PC se la società abbassasse l’asticella per lo streaming di giochi su sistemi operativi diversi da Windows.

Trattamenti consigliati

Per affrontare i problemi del mercato della distribuzione di giochi per PC e console attraverso i servizi di cloud streaming, Microsoft ha offerto nei prossimi 10 anni:

Una licenza consumer gratuita, tramite qualsiasi servizio di streaming di giochi cloud di tua scelta, per tutti i giochi Activision Blizzard attuali e futuri.

Anche per PC e console dove hai una licenza.

Una licenza gratuita per i provider di servizi di streaming di giochi cloud per consentire ai giocatori di riprodurre in streaming qualsiasi gioco Activision Blizzard sul proprio PC o console.

Bene, attualmente, uno sviluppatore di videogiochi non ha la licenza per trasferire i giochi nel cloud, né trasferisce i giochi da solo.

Con queste licenze saranno garantiti i giocatori che hanno acquistato uno o più giochi Activision o un servizio in abbonamento.

Hai il diritto di riprodurre in streaming questi giochi con qualsiasi fornitore di servizi di cloud gaming.

L’agenzia ritiene che questi impegni risolvano pienamente i problemi di concorrenza individuati e rappresentino miglioramenti nella trasmissione.

Contribuiranno a sbloccare vantaggi significativi per la concorrenza e per i consumatori.

Portando i giochi su nuove piattaforme, inclusi giocatori più piccoli e più dispositivi che mai.

Date le circostanze, il comitato ha concluso che l’acquisizione proposta non solleverebbe più problemi di concorrenza.

Alla fine, ciò genererebbe vantaggi significativi per la concorrenza e per i consumatori.