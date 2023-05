L’Europa dà il via libera all’acquisto di Activision Blizzard da Microsoft

Europa Press/Videogiochi Quattro 16/05/2023 16:00.

Activision sta per acquistare Xbox



L’Unione Europea ha dato il via libera all’acquisto, ma con alcune condizioni



Questa decisione positiva di acquisto è nota dopo il rifiuto del Regno Unito

La Commissione europea ha dato il Lunedi luce verde acquistare lo sviluppatore di videogiochi come la saga di Call of Duty, Bufera di neve di ActivisionE da Microsoftuna decisione che Bruxelles impone al colosso tecnologico di concedere licenze gratuite a clienti e fornitori di Activision Blizzard in modo che possano Continua a utilizzare il servizio cloud per i giochi in futuro se hanno già una licenza del marchio per il proprio PC o console.

“In un settore così dinamico e in rapida evoluzione, è essenziale proteggere la concorrenza e l’innovazione”, ha affermato. Vicepresidente esecutivo della Comunità responsabile della concorrenzaIl franchise di Microsoft, Margrethe Vestager, ha dichiarato in una dichiarazione che “per la prima volta” consentirà lo streaming dei giochi in questione su tutti i servizi di streaming nel cloud.

Dopo un’indagine approfondita avviata nel novembre dello scorso anno, Bruxelles Temeva che l’acquisto avrebbe danneggiato la concorrenza Nel settore della distribuzione di videogiochi con i servizi di streaming di giochi nel cloud, e con questo, vedrai Microsoft rafforzare la sua posizione nel mercato dei sistemi operativi per PC.

Microsoft e Activision Blizzard sviluppano e pubblicano giochi per computer, console e altri dispositivi mobili, oltre a distribuire giochi per PC. Microsoft commercializza anche la console Xbox e un’ampia gamma di altri prodotti, incluso Windows.

Community Services ritiene che le concessioni fatte dal gigante della tecnologia, che si è impegnato a mantenere versioni come Call of Duty su PlayStation 5 e Nintendo e altri servizi di giochi per PC per almeno i prossimi 10 anni, Soluzione completa ai problemi di concorrenza che sono stati scoperti nell’indagine, allo stesso tempo che rappresentano un “netto miglioramento” rispetto allo stato attuale del gioco nel cloud.

Tuttavia, nel suo esame di acquisto, Bruxelles non ha riscontrato serie preoccupazioni sulla concorrenza in altri settori come i permessi multiplayer.