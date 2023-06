L’European Film Festival 2023 arriva con 50 film gratuiti nelle sale

Per due settimane e nelle sale da Arica a Punta Arenas, puoi andare a vedere grandi lungometraggi europei, tutti con ingresso gratuito.

Il mese di giugno è arrivato carico di panorami per i fan del settimo. E questo ad eventi come il Mubi Fest e il Mese della Rete del Cinema e del Teatro, si è ora aggiunto Festival del cinema europeo 2023.

La nuova versione di questo festival tradizionale organizzato dall’Unione Europea in Cile che ti permette di divertirti ogni anno Una selezione del miglior cinema europeo moderno.

Ora vieni con Problema 25che porta novità: Di nuovo nei corridoi con lavori faccia a facciadopo alcune recenti uscite che hanno scelto il formato online o il formato ibrido.

Quindi per due settimane Tra giovedì 15 e giovedì 29 giugnoil Festival del cinema europeo 2023 in sedi in tutto il paese.

Questo perché ce l’ha Lavori programmati nei teatri da Arica a Punta Arenasin città come Chanco, Talca, Valdivia, Curicó, Temuco, Viña del Mar e altre.

Oltre a Santiago, in luoghi come Sala K, cinema nazionale e il Casa della Cultura di NonoaAd esempio ma non limitato a.

Alloggi per il festival del cinema europeo 2023, che arrivano con Più di 50 film dall’antico continenteCon tutto funzioni gratuite, Oltre alle attività che fanno parte dell’evento.

programma comprende Lungometraggi di diversi paesi Europei e in diverse specie Dal dramma alla commediaoltre al documentario, alla suspense e ai titoli per famiglie.

Tra i nastri che puoi guardare ce ne sono diversi che sono stati elogiati dalla critica come il documentario Luzzo (FOTO IN ALTO) di Alex Camilleri che racconta la storia di un giovane pescatore maltese che lotta per far andare avanti la sua attività e la sua famiglia.

Anche Morena (Immagine sopra), un film croato che ha vinto la migliore opera prima al Festival di Cannes 2021 e raffigura una giovane donna che insegue grandi sogni.

IL programmazione completa Dall’European Film Festival 2023, puoi guardarlo su il tuo sito web.

