L’Eurozona supererà la contrazione grazie alla forza di Spagna e Italia

Secondo S&P Global, Francia e Germania hanno continuato a registrare cali a gennaio, anche se le aspettative delle imprese sono sempre più positive.

All'inizio dell'anno la zona euro mantiene la sua stagnazione, su cui gravano soprattutto Francia e Germania, mentre l'Italia e, soprattutto, la Spagna registrano una certa crescita, che impedirà alla regione di rientrare. In breve, è successo tra luglio e settembre dello scorso anno. Anche se i dati sono leggermente migliori rispetto a quelli di qualche mese fa, ci sono diversi segnali di allarme che suggeriscono che le prospettive che l’unione monetaria ricada in territorio negativo nel primo trimestre siano piuttosto scarse o nulle. Potrebbe trattarsi di crescenti pressioni inflazionistiche a gennaio o di un progressivo calo dei nuovi ordini in entrata negli ultimi mesi.

Secondo i dati dell'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) pubblicati ieri da S&P Global, l'economia dell'Eurozona inizierà a mostrare segnali positivi all'inizio dell'anno, registrando 47,9 punti a gennaio, tre decimi del mese precedente e 1,4. I punti sono più alti rispetto a quelli di ottobre, anche se le cifre sono ancora al di sotto della soglia dei 50 punti che segna il confine tra crescita e collasso economico. Tuttavia, questa evoluzione non è uniforme poiché “la tendenza positiva in Spagna e in Italia funge da controbilanciamento e attenua un po' il calo registrato in Germania e Francia”, come spiega Cyrus de la Rubia, capo economista della banca commerciale di Amburgo. studio

In particolare, la Spagna guida la classifica PMI tra i principali paesi europei, con 51,5 punti a gennaio, che, se mantenuto nei prossimi mesi, equivarrebbe ad una crescita dell'attività di circa lo 0,1% o lo 0,2% nel primo trimestre. A causa delle distorsioni economiche post-pandemiche verificatesi alla fine dell’anno precedente, queste proiezioni saranno inferiori ai dati finali. Seguono la Spagna l'Italia (50,7 punti, prossima alla stagnazione) e più lontano Germania (47 punti) e Francia (44,6) entrambe in piega dopo i problemi registrati nella seconda metà dello scorso anno. In realtà, queste cifre indicano un calo fino allo 0,5% dell’economia francese. Anche a livello settoriale, il calo dell’attività industriale continua ad essere significativo, anche se più modesto rispetto ai mesi precedenti, trascinando il settore dei servizi nel suo declino.

Tuttavia, al di là delle statistiche generali che cominciano a migliorare, persistono gravi problemi che potrebbero frenare la crescita, anche se con ampie disparità. Da un lato, a gennaio i nuovi ordini sono diminuiti, segnando l’ottavo mese consecutivo di calo, anche se con flessioni sempre più contenute. D'altro canto, il portafoglio ordini pendenti è diminuito “solidamente” per il decimo mese consecutivo, segnando la “più forte diminuzione del portafoglio ordini in quasi tre anni”. In terzo luogo, le tensioni inflazionistiche sono aumentate, sia negli input che nelle vendite al pubblico, “al livello più alto in otto mesi a causa degli aumenti dei prezzi più pronunciati nel settore dei servizi”, si legge nel testo, aggiungendo che la BCE potrebbe ritardare e ammorbidire i tagli dei tassi. (Vedi informazioni sopra).

infiammazione

Ci sono però anche segnali positivi. Il mercato del lavoro, in particolare, ha superato i problemi derivanti dalla stagnazione economica. “Sorprendentemente, le aziende hanno mostrato una notevole riluttanza a ridurre la loro forza lavoro, come si vede anche in Germania e Francia, dove il settore dei servizi è in cattive condizioni”, osserva de la Rubia. Ciò potrebbe essere dovuto alla difficoltà di coprire alcuni posti di lavoro, poiché “la carenza di manodopera è una realtà diffusa nella zona euro”, ma c'è molto ottimismo tra le aziende. “Le aspettative aziendali sono leggermente migliorate e stanno arrivando tempi migliori”, spiega. E potrebbe iniziare a invertire la lentezza dell’economia, poiché un miglioramento delle aspettative potrebbe stimolare gli investimenti che sono stati paralizzati dall’incertezza, dal calo della domanda e dall’aumento dei tassi di interesse negli ultimi anni, stimolando la domanda e le assunzioni.