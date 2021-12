L’evento Duodraco Descent è ora attivo in Pokémon Go

presunta stagione ereditaria (Stagione del patrimonio) a partire dal pokemon vai Si va avanti nella settimana dal 7 al 12 dicembre, con un evento chiamato Discendenza Dioderaco, che porterà un nuovo Pokémon nel gioco: Druddigon.

L’evento settimanale è ispirato alla Torre Duodraco, un’area che arriva direttamente dai giochi pokemon in bianco e neroe È stato rilasciato molti anni fa su Nintendo DS. Tra gli altri dettagli, ci saranno alcuni Pokemon che appariranno più frequentemente allo stato selvatico; Questi saranno Vulpix, Seel, Mareep, Sneasel, Dratini, Trapinch, Darumaka e Blitzle.

Inoltre appariranno anche Dragonair, Deino e Vibraba, anche se ci vorrà più fortuna per ottenerli, sia nelle loro varietà regolari che in vari colori.

Nel frattempo, nelle Conquiste Stellari, appariranno Pokemon Tinamo, Litwich, Kupcho, Dino e Giulietta. I nuovi Electabuzz, Magmar, Dragonite, Lapras e Druddigon appariranno nella categoria a tre stelle, mentre nella categoria a cinque stelle ci saranno Reshiram e Zekron. Infine, nei Mega Raid, apparirà Mega Steelix e le regole per trovare uno dei tanti colori saranno le stesse di sempre: un pizzico di fortuna in più.

D’altra parte, la Sfida Collezione Speciale di questo evento ricompenserà 1.000 punti esperienza, 3.000 polvere di stelle e la possibilità di catturare Drogon in uno scontro.

Descent Duodraco è già attivo in pokemon andare –Orario di pubblicazione per questo articolo – e durerà fino a domenica 12 dicembre 2021 alle 20:00, sempre ora locale. Poi, il 16 dicembre, ci sarà un nuovo evento nell’ambito della stagione Legacy, anche se per il momento i dettagli restano riservati.

