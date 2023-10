Lewandowski è al vaglio del Portogallo, dove ha vinto l’ultima Champions League

Robert Lewandowski torna in Portogallo, dove è stato incoronato campione con il Bayern Monaco nel 2020, in visita dal Barcellona, ​​che ha bisogno della sua versione migliore.

Oporto — Roberto Lewandowski Ha segnato 92 gol durante la sua carriera in campionato Champions League Diviso tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco E BarcellonaHa all’attivo 100 gol nei campionati continentali, oltre agli 8 gol segnati in Europa League.

Questa settimana si torna a PortogalloDove è stato incoronato eroe Per l’ultima volta nella massima competizione nel 2020, visitano il Do Dragao per la seconda volta, dopo aver perso contro di loro nel 2015 con un punteggio di 3-1. Oporto. Lo fa in un match che questa volta non può fallire.

Lewandowski festeggia uno dei gol del Barcellona in Champions League Christian Trujillo/Immagini sportive di qualità/Getty Images

I suoi numeri in Champions League sono indiscutibili: è il terzo miglior marcatore della competizione (dietro 141 gol) Cristiano Ronaldo E 129 di Lionel Messi), ma la sua importanza quando è vestito da giocatore del Barcellona è meno chiara. È vero che il numero dei suoi gol è pari al numero dei gol realizzati nelle partite giocate, sei, ma solo la doppietta segnata contro l’Inter, nella partita che eliminò di fatto il Barcellona la scorsa stagione, può essere considerata di valore. Grande importanza.

Nemmeno dentro Monaco (2-0), né al Meazza (1-0) né al Camp Nou contro il Bayern (0-3) il calciatore polacco ha mostrato le sue capacità creative, così necessarie in quelle partite molto difficili. Restare a zero è stata una condanna per la squadra di Xavi Hernandez, che è uscita dal torneo alla prima occasione, battuta solo dal modesto Viktoria Plzeň.

Lewandowski ha iniziato la stagione in corso con luci e ombre. Dopo le prime due giornate di campionato senza segnare, ha segnato sei gol nelle cinque partite ufficiali successive ed è rimasto nuovamente a reti inviolate nelle ultime due partite contro Maiorca e Siviglia. Mantiene intatto l’istinto e ne accoglie con favore la combinazione Joao Felix, un giocatore che ha dimostrato di capirlo bene, ma sa che è in Europa, in Champions League, dove deve dare il massimo contro la porta avversaria. A cominciare dal Porto.

I 15 gol segnati con il Bayern nella stagione 2019-20 sono stati fondamentali per spiegare il titolo della squadra bavarese, eliminata nel 2022, e che è stata eliminata nei quarti di finale dal Villarreal, ma ha segnato altri 13 gol. In questa seconda stagione con il Barcellona, ​​resta inteso che, circondato da una squadra di qualità sufficiente per essere campione della competizione, Lewandowski ritroverà il tono giusto e i suoi gol porteranno i blaugrana, per il momento, verso il girone. di 16.

E a Do Dragao, dove ha perso l’unica partita, mercoledì giocherà la prima prova europea della stagione.