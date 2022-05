L’ex autista spiega perché Amber Heard è sdraiata a letto

Uno dei momenti salienti di governare accedere Amber Heard e Johnny Depp era un annuncio L’ex pilota, Starling Jenkins III. Ha spiegato perché Heard ha deciso di defecare sul letto di Depp tramite videoconferenza.

Il l’attore Ha rivelato che la sua ex moglie una volta ha defecato nel letto che condividevano durante il processo, iniziato l’11 aprile dopo che Depp ha citato in giudizio la sua ex moglie nel 2019 per diffamazione.

Secondo Starling Jenkins III, l’argomento potrebbe essere stato la causa della defecazione. Ha risposto: “Ho riso. Era fuori posto e così orribile che non potevo fare a meno di ridere”.

L’ha fatto la persona che era l’autista della coppia Informazioni fornite qual era il momento. Lui e Amber Heard hanno avuto una conversazione in macchina mentre guidavano l’attrice al Coachella nel 2016″.Abbiamo avuto una conversazione Sulla sorpresa che ha lasciato sul letto del capo prima di lasciare il dipartimento.

Cerca di incolpare i cani

Ammette che Amber Heard gli ha detto che era “Scherzo pratico scioccante Che si è rivelato molto brutto. A quel tempo, l’attrice ha cercato di scusarsi con Johnny Depp dicendo che era stato fatto dai loro cani.

Tuttavia, Depp lo ha ammesso Era impossibile. Ha detto: “Sono piccoli Yorkies, ciascuno del peso di circa cinque libbre … Ho vissuto con questi cani per molti anni e non erano animali domestici”.

La coppia si è incontrata nel 2011 durante le riprese di The Rum diary. Anni dopo si sono sposati nel 2015 e alla fine si sono separati nel 2016, quando Heard ha presentato un’ordinanza restrittiva contro Depp.