L’ex batterista degli Slipknot suona di nuovo con Springsteen a Barcellona: ‘È incredibile’ – Aldea

L’ex batterista degli Slipknot e attuale membro dei Suicidal Tendency, Jay Weinberg, È salito sul palco con Bruce Springsteen e la E Street Band Durante uno degli spettacoli che hanno suonato a Barcellona il mese scorso, più precisamente lo spettacolo che ha avuto luogo il 22 giugno.

Adesso chatta con Headbangers News (via NMEL’artista ha spiegato di essere entusiasta di prendere il posto del suo leggendario padre, Max Weinberg, in quello spettacolo per un motivo: “Per Bruce dire: ‘OK, è sabato sera a Barcellona. Usiamo un’iniezione di quell’energia che ho portato a ‘Radio Nowhere’, è stato un vero onore.”“.

“Non gioco con loro da 15 anni. Ma questa è la mia famiglia. Non c’è più famiglia di così. E mi piacciono davvero tutti in quel tour. Vedo mio padre e i suoi amici diventare supereroi. “È un’opportunità incredibile.”

Mentre suo padre gestiva la band al The Tonight Show With Conan O’Brien nel 2009Weinberg ha partecipato a diverse date del tour “Working On A Dream” di Springsteen.



Il batterista Suicidal Tendency ha parlato anche della sua versatilità quando si tratta di suonare in band con stili molto diversi: “È interessante, perché sì, ci sono stili musicali molto diversi, ma per me è musica per la vita, è musica per la tua vita.”lui spiega,L’emozione è la stessa. In realtà non faccio molta differenza tra nessuno di loro. Sento che tutto proviene dallo stesso posto dentro di me di cui far parte. “Quindi applico alla musica dei Suicidal la stessa ferocia, intensità ed emozione che applico a quella degli Slipknot, e che applico alla musica di Bruce”.

Nel dicembre dello scorso anno, Slipknot ha rilasciato una dichiarazione affermando che “Cercando di evolversi“, Prendendo “Decisione creativa“Licenziare Weinberg Tutto questo, dopo 10 anni di servizio in Iowa e solo pochi mesi dopo il licenziamento del tastierista Craig Jones a giugno.