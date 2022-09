L’ex calciatore Chris Camara si sente “frode” a causa della sua incapacità di esibirsi

Chris Camara in una foto su Instagram

Giocatore di football ed ex commentatore ha dovuto lasciare la TV per incapacità di esibirsi

ex calciatore Chris Camara64 anni, ha dovuto lasciare il suo lavoro come commentatore della tv britannica per lui Aprassia.

edificio camara Mi sento una truffaPartecipa a un’intervista.

I tifosi britannici avevano come Kamala Un riferimento alla sua umiltà e al modo in cui raccontava le partite. L’annuncio che il conteggio delle partite in diretta si sarebbe interrotto ha causato un grande clamore tra gli spettatori e serie del cielo E l’ha detto addio “per colui che muore”, secondo Camara.

L’annunciatore sta lavorando per battere problema di linguaggio Ha partecipato a due programmi di rete come co-conduttore.

Il Aprassia lui è condizione nervosa Poco si sa Influisce sulla capacità del corpo di svolgere le normali funzioni motorieMolti pazienti hanno problemi di linguaggio.

L’ex calciatore ha giocato per Swindon Town, Leeds, tra gli altri. Dopo diversi anni da allenatore, ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera di emittente televisiva. Kamara è stato uno dei commentatori più preziosi Premier League.