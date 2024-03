L'ex MVP Josh Donaldson si ritira dopo 13 stagioni

Josh Donaldson, l'MVP in carica dell'AL con 13 anni di carriera, ha annunciato lunedì il suo ritiro. Ha concluso la sua carriera con 279 fuoricampo, 1.310 valide e una solida reputazione.

Donaldson, 38 anni, ha dato l'annuncio sul podcast dell'ex giocatore Sean Casey.

Donaldson si è diviso la scorsa stagione tra gli Yankees e Brewer. AP

Donaldson ha concluso la sua carriera con 279 fuoricampo, 1.310 valide e una reputazione guadagnata da tempo come qualcuno che gareggia al limite e non ha paura di abusare dei suoi avversari. Ha avuto la sua migliore stagione nel 2015 con Toronto, quando ha segnato 41 fuoricampo e ha guidato in 123 punti da record del campionato mentre ha segnato 122 punti da record in MLB. Donaldson ha ricevuto 23 voti MVP su 30, superando Mike Trout in lizza per il premio.

Donaldson è finito nella top 10 come MVP del campionato quattro volte.

Donaldson è entrato nel baseball professionistico come interno dopo che i Cubs lo hanno selezionato con la 48esima scelta nel draft del 2007 da Auburn. L'estate successiva, Donaldson fu tra i giocatori ingaggiati dalla prima squadra con un contratto da titolare Rich Harden In alcune stagioni Donaldson appassiva tra i rami.

Nel 2010, quando aveva 24 anni, colpì .238 in Triple-A. Ha raggiunto i campionati maggiori per la prima volta alla fine di quella stagione. Ma Donaldson è passato alla terza base come posizione di partenza nel 2012, giocando lì 71 partite nelle major, e con la sua combinazione di disciplina e potenza ha iniziato ad emergere.

In 158 partite al livello A nel 2013, ha avuto un OPS di .883. La percezione di molte squadre all'epoca era che gli A's non avrebbero preso in considerazione l'idea di scambiarlo, ma dopo la stagione 2014, Oakland ha scambiato Donaldson (che è diventato più costoso ogni anno) con i Blue Jays per quattro giocatori, incluso il lanciatore. Kendall Grafmann. Fu uno dei primi scambi che iniziò a consolidare la reputazione dell'allora direttore generale dei Blue Jays Alex Anthopoulos come abile negoziatore, perché l'anno successivo Donaldson vinse il Most Valuable Player Award.

Donaldson ha giocato per cinque squadre nelle sue ultime sei stagioni, poiché i club hanno cercato di aumentare la disciplina nelle loro squadre sperando anche di trarre vantaggio dall'approccio di Donaldson.

Come membro dei Minnesota Twins, notò il calo della velocità di rotazione del lanciatore degli Yankees Gerrit Cole, suggerendo che traeva beneficio dall'uso di sostanze appiccicose quando lanciava la palla, e quando Donaldson fu ceduto agli Yankees, manager Aaron Boone Ha incontrato entrambi i giocatori per risolvere le differenze.

Mentre era con gli Yankees, Donaldson è stato sospeso una partita dalla MLB per “commenti inappropriati” dopo aver chiamato l'interbase dei White Sox Tim Anderson “Jackie” in riferimento al pioniere del baseball. Jackie Robinson. Anderson si è offeso per il commento, definendolo “irrispettoso” e Donaldson in seguito si è scusato.

Donaldson ha segnato .142 in 33 partite con gli Yankees la scorsa stagione. Dopo che gli Yankees lo lasciarono andare a fine agosto, firmò con i Milwaukee Brewers e colpì .169 con tre fuoricampo in 17 partite.

Nel corso della sua carriera, Donaldson ha giocato nove stagioni diverse, realizzando cinque fuoricampo in 50 partite.