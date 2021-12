L’ex presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato Gignac, paragonandolo a Peugo Lopez

Gignac è ​​il capocannoniere dei Tigers. (Foto: Daniel Bisrel/Reuters)

Andre-Pierre Gignac È un calciatore francese che è venuto a promuovere Tigri di Nuevo Leon A partire dal Apertura 2015. La Gallia è diventata lo standard per il gruppo di gatti ed è ora Capocannoniere del club Sultana del Norte. La persona che ha lanciato il giocatore era Javier Perez salvae precedente presidente A partire dal America, era la sua gestione 1999 A 2004.

Direttore, in un’intervista a metà del tempo, confermato Bomboro Non arriva a zero”. Dalle leggende del club crema blu come sono stati Evan Bam Bam Zamorano il Claudio Javier pidocchio Lopez: “Jiignac era un buon giocatore in Francia. Quello che ha fatto in Messico è ciò che lo ha reso una stella della sua squadra nazionale. Ha avuto buone stagioni qui, ma Lungi dall’essere Zamorano, a pidocchioNon ti dico più Arlindo, Babá, Dirceu o a Carlo Santos”.

All’epoca in cui Teuffer era a capo degli Eagles, ci fu l’arrivo dei calciatori e noleggiare “bombe” Che è contrassegnato prima e dopo con creme. Tanto Zamorano S Lopez sono venuti Europa Al momento della prenotazione: pidocchio Veniva dalla Lazio in prima divisione S Zamorano è passato Real Madrid e il Inter di Milano.

Javier Perez Toffer è stato Direttore dell’America dal 199 al 2004 (Immagine: Twitter / @17Titulosdeliga)

A tal proposito, anche il leader dell’istituto della capitale ha espresso la sua opinione al riguardo, perché l’America nelle ultime stagioni non lo fa più. Trattative con calciatori del “Grande Cartello” Ha preferito scegliere giocatori dalla cava o meno che arrivano come stelle alla squadra: “Ora è più complicato. È un problema di budget, dal lavoro amministrativo e dovrebbero mettere da parte i promotori”.

In questo senso, Javier Perez salva Confronto di francesi nati Bam Bam Zamorano e Peugo Lopez. Per i numeri, genac È il più grande interruttore di rete al mondo tigri Da quando è arrivato sei anni fa. In totale ho segnato 160 gol nelle amichevoli, Campionato MX E anche i Mondiali portano Quattro scudetti rispettivamente nel 2015, 2016, 2017 e 2019. Il cileno, invece, segna 38 punti ygRecord di prima divisione nel 2002; Mentre l’argentino Invia 29 annotazioni S Ha vinto il campionato nel 2005.

D’altra parte, entrambi d’America Santiago Solari Come il Tigres di Miguel HerreraRimangono con il desiderio di riuscire in Apertura 2021. il macarons lei era esclusione Nelle semifinali del Leone Smeraldo. il le aquile caduto prima Cougars University Nei quarti di finale della suddetta competizione.

Andre-Pierre Gignac ha quattro titoli di Liga MX con Tigres. (Foto: José Méndez/EFE)



Rapporti tra il club Città del Messico e Monterrey, Nuevo Leonaumentato con la partenza Sebastian Cordova nelle terre del nord del paese. Il centrocampista è stato ingaggiato su richiesta pidocchio Herrera E ora indosserai i colori di Orazol.

il Ame Già preparando il suo personale per La fine del 2022 assunto di recente Jonathan dos Santos. Il centrocampista difensivo proverà a mostrare allo stratega argentino perché merita una chance in zona titolare. Da parte sua, Perez Toffer ha anche commentato la sua posizione: “E’ un giocatore molto bravo. Ci aspettavamo di più da suo fratello.Ma poi i fratelli sono diversi. È un calciatore che potrebbe essere una buona soluzione prima che se ne vada Cordova. Non dovremmo confrontare i fratelli, dovremmo lasciarlo lavorare”.

America . inizierà CL 2022 Prima kamoteros A partire dal Puebla il 7 gennaio in un 09:00. in un Stadio Cuauhtemoc. il tigri Farebbero lo stesso prima i guerrieri A partire dal Santos Laguna in un Stadio Corona in un Sono le 19:00 A partire dal 8 gennaio.

