LG ha vinto 24 premi per l’innovazione prima del Ces 2022

Ingranaggio. LG Electronics è stata ancora una volta premiata per la sua eccellenza nella tecnologia al CES Innovation Award, ottenendo un totale di 24 premi alla più grande fiera del settore a gennaio.

Ogni anno, la Consumer Technology Association (CTA) seleziona i prodotti più innovativi tra quelli esposti alla fiera dell’organizzazione. Per il CES 2022, gli Innovation Awards sono stati estesi per includere i prodotti più avanzati ed esclusivi del portfolio LG per il prossimo anno. In particolare, questo è il decimo anno consecutivo che il TV OLED LG è stato insignito del CES Innovation Award, una testimonianza della tecnologia avanzata alla base del prodotto di intrattenimento domestico leader del settore di LG.

LG è stata anche premiata per le sue innovazioni nei prodotti per elettrodomestici, tra cui la gamma LG InstaView® French Door Refrigerator Objet, LG tiiun, un nuovo concetto di giardinaggio indoor e LG PuriCare Air Purifier Pet with Multi Filtration System with Filter. Sistema di deodorizzazione fotocatalitico combinato con un filtro HEPA per catturare gas nocivi, odori, polvere e altre particelle di allergeni. Nel frattempo, LG One: Quick della divisione IT B2B di LG ha catturato l’attenzione dei giudici con la sua soluzione di videoconferenza unica in un momento in cui il lavoro a distanza è diventato la norma.

L’elenco completo dei vincitori dell’LG CES 2022 Innovation Award sarà annunciato in concomitanza con la conferenza stampa di LG prevista per il 4 gennaio 2021, prima del CES 2022 che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2022.

