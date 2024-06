LG lancia il display desktop intelligente MyView in un nuovo colore discreto

In genere viene lanciata l’ultima generazione 2023/2024 di display intelligenti LG Il mio punto di vista Bianco, anche se col tempo si è reso disponibile in tonalità alternative come il verde. Ora il produttore ha annunciato https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-thinks-pink-with-myview-smart-monitor-desktop-setup-302184147.html Un altro nuovo set di colori per te Schermate compatibili con le app Per le applicazioni.

LG Ha scelto il rosa per questa ristrutturazione, anche se potrebbe non andare bene con il rosa Lama dello scanner Al suo meglio quarzo alternativa. La nuova opzione è disponibile nell’ultima SKU degli ultimi dispositivi da 27 pollici Il mio punto di vista (o 27SR50F-P), così come nel nuovo Full-HD La sua controparte da 32 pollici, il 32SR50F-P.

Il 27SR50F-P può essere acquistato come parte del nuovo modello Schermo intelligente Configurazione desktop (o 27SR5BF-P). È costituito dallo schermo stesso e tastiera E il topo In colore coordinato (anche se LG sembra essersi dimenticata del telecomando intelligente, che è ancora bianco).

Costi del gruppo $ 299,99 Su lg.com – In alternativa, il 27SR50F-P può essere acquistato separatamente su Amazon al suo prezzo standard, che è $ 197 Al momento in cui scrivo.