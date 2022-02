L’hamburger Aldi che trionfa tra i vegetariani

Sempre più persone scommettono per unirsi vegetariano. dieta Privo di prodotti animali Ci permette di essere più rispettosi dell’ambiente e degli animali. Una dieta vegana è diventata così popolare che, anche se non seguono una dieta vegana, alcuni scelgono di farlo. Riduci i prodotti a base di carne Dal tuo giorno al tuo giorno.

I prodotti sono una delle migliori opzioni per sostituire i prodotti a base di carne vegetariani cosa stanno provando tradizione il aspetto esteriore e il il sapore La proprietà della persona la carne. Hanno raggiunto un sapore così simile che alcuni non si rendono nemmeno conto che è proprio questo Verdure. Questa è la condizione di questo nuovo prodotto da Aldi.

Il supermercato offriva degli hamburger completamente vegani ma aveva un sapore molto simile a quello della carne per tutta la vita. Riguarda l’hamburger L’hamburger delle meraviglie.

L’hamburger di Aldi proviene dal suo marchio Mein Veggie Tag Aldi

The Wonder Burger Teeny Jcertificato vegetariano V-Label viene fornito in una scatola di due unità, ciascuna del peso di 113,5 grammi. il ingredienti Gli ingredienti principali dell’hamburger sono acqua, concentrato di proteine ​​di soia (10%), olio di cocco e proteine ​​di soia. Inoltre, hanno un aroma simile a barbecue, molto Alcuni extra S Poco grasso.

È un prodotto molto conveniente e viene venduto 2,99 euro contenitore. Dato il prezzo di altri prodotti biologici e vegani, è un affare. inoltre comunicazione sociale dei vegetariani danno ottime recensioni per il prodotto. Nel Sito web SuperVeggie, uno dei prodotti più apprezzati nell’analisi di questa tipologia di prodotti, si riferisce all’hamburger Aldi come a dei tuoi preferiti.

