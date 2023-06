L’Honduras apre la sua ambasciata in Cina

PECHINO, 11 giu. (Prensa Latina) L’Honduras ha aperto oggi la sua ambasciata in Cina, con una cerimonia in cui ha confermato la volontà di lavorare insieme per rafforzare le relazioni bilaterali, espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e migliorare il coordinamento sulle piattaforme multilaterali.

Alla cerimonia di Pechino hanno partecipato il presidente del Paese centroamericano Xiomara Castro ei ministri degli Esteri Eduardo Enrique Reina e Ken Zhang.

Durante il suo discorso di insediamento, il ministro degli esteri dell’Honduras ha descritto la decisione del presidente di credere nel principio della Cina unica e stabilire relazioni diplomatiche il 26 marzo come una decisione coraggiosa.

Ha espresso fiducia che la nomina dell’eminente scienziato Salvador Moncada come primo ambasciatore dell’Honduras in Cina consentirà in modo ottimale un ulteriore approfondimento delle relazioni.

Ha accolto con favore i risultati sociali, economici e tecnologici del gigante asiatico, osservando che Tegucigalpa spera di lavorare con Pechino per migliorare la qualità della vita della sua gente, migliorare l’accesso dei prodotti a questo importante mercato e cooperare nel contesto del progetto del settore. E la Via della Seta.

Tra l’altro, Reina ha ringraziato il presidente Castro per averla accolta, ha sottolineato lo sviluppo degli incontri tenutisi dal suo arrivo e ha espresso la speranza per un futuro con risultati fruttuosi nelle interazioni tra i due Paesi.

L’Honduras ha aperto qui la sua ambasciata, dopo che la Cina lo ha fatto la scorsa settimana nella sua capitale e nel contesto della prima visita ufficiale di Xiomara Castro nel Paese orientale.

Il viaggio avviene quasi tre mesi dopo che Tegucigalpa ha formalizzato i legami con Pechino e ha interrotto più di 80 anni di legami con Taiwan, che ora è riconosciuta solo da 13 paesi al mondo.

Castro ha aperto la visita giovedì a Shanghai e l’inizio dell’agenda nell’importante città turistica mostra l’interesse a rafforzare le relazioni commerciali.

Ieri, infatti, ha chiesto l’adesione del suo Paese alla nuova banca di sviluppo, nota come Bank of the Brics Group, durante un incontro con il capo dell’entità brasiliana, Dilma Rousseff, e successivamente ha parlato con i dirigenti della società tecnologica Huawei . Tra domani e martedì sarà ricevuta da alti funzionari cinesi, tra cui il suo omologo ospite, Xi Jinping.

La stessa Castro ha sottolineato l’importanza di questa visita per espandere “nuovi orizzonti politici, artistici, commerciali e culturali” per l’Honduras, mentre il suo governo ha notato la firma di “accordi di cooperazione strategica e sostanziale” con la Cina.