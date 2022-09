L’Honduras concede la cittadinanza a nove immigrati cubani

Il governo honduregno Concedi la cittadinanza per naturalizzazione a Nove immigrati cubani.

Giovedì 23 stranieri provenienti da Cuba (9), Colombia (1), Spagna (1), Stati Uniti (1), Guatemala (1), Messico (1), Nicaragua (4) ed El Salvador hanno giurato per la naturalizzazione. (5).

Ministro dell’Interno, della Giustizia e del Decentramento dell’Honduras, Thomas Cowboy Morris Ha detto che il governo del presidente Xiumara Castro Sarmiento Riceve il nazionalista “a braccia aperte”.

Dal 29 settembre Siamo Catraco“Siamo uomini e donne che hanno radici in questa terra”, ha detto Vackero Morris.

Il funzionario ha osservato che il naturalizzato non solo acquisisce una condizione che gli riconosce l’appartenenza allo stato dell’Honduras; anche “assumere incarichi nel rispetto dei diritti degli altri, Solidarietà socialeE il Sostieni le autorità S forze dell’ordine di questo paese”.

processo digitale Ha osservato che la Costituzione della Repubblica dell’Honduras afferma all’articolo 24 che possono essere nazionalizzate per naturalizzazione America Centrale che hanno un anno di residenza nello stato.

Il Spagna e America Latina Per nascita Le operazioni possono essere avviate anche quando hanno due anni consecutivi di residenza e di persone altre nazionalità Devono aver risieduto nel paese per più di tre anni consecutivi.

anche Uno straniero sposato con un honduregno La nascita può essere nazionalizzata dalla naturalizzazione e dagli immigrati “che ne fanno parte Gruppi selezionati portati dal governo A fini scientifici, agricoli e industriali, dopo un anno di residenza nel Paese, adempiere ai requisiti di legge.

A settembre una selezione di Insegnanti cubani È venuto in Honduras per lavorare come consigliere nella campagna di alfabetizzazione promossa dal Paese centroamericano.

Il governo honduregno ha anche accettato di nominare un gruppo di 86 persone Medici cubani. La brigata di specialisti sarà indirizzata a lavorare negli ospedali locali che richiedono chirurghi e medici di altre aree designate. in ogni caso, il L’Associazione medica honduregna non era d’accordo con misura.

in agosto Immigrati cubani in situazione irregolare Hanno beneficiato del provvedimento imposto dal governo honduregno che ha stabilito la sanatoria sull’immigrazione.

Approvazione al Congresso Nazionale Perdono per l’immigrazione L’Istituto Nazionale per le Migrazioni (INM) ha dichiarato:

Hanno chiarito che la procedura è per tutti gli immigrati nel Paese situazione irregolare in tale Paese e comporta la sospensione delle sanzioni amministrative per l’ingresso ai valichi di frontiera non autorizzati, previste dall’articolo 104 n. 1 della legge sull’immigrazione e gli stranieri del Paese.