Bloomberg Line – Honduras, rappresentato dal Ministro delle Finanze, Rexie Moncada, ha firmato l’accordo di sottoscrizione delle azioni di capitale comune per diventare uno Stato membro della Banca di sviluppo per l’America Latina (CAF).

La firma è avvenuta al Palazzo Bolívar, situato nel centro storico di Panama, dove anche Cile e Costa Rica hanno promesso di aumentare la loro partecipazione per accedere ai benefici di cui godono i membri a pieno titolo.

“Tutto ciò rafforza la dimensione continentale della banca e la nostra presenza nei Caraibi, in Sud America e in Centro America”, ha affermato. Sergio Diaz Granados, amministratore delegato di CAFNelle conclusioni nel quadro della guida dell’agenzia tenutasi questo martedì nella capitale panamense.

CAF, un’istituzione finanziaria multilaterale che fornisce servizi ai clienti dei paesi contributori e promuove programmi di integrazione e sviluppo, È composto da 20 paesi dell’America Latina e dei Caraibi, oltre a Spagna e Portogallo, e 13 banche private.

Ha sede a Caracas, con uffici ad Asuncion, Bogotà, Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Lima, Città del Messico, Madrid, Montevideo, Panama, Porto di Spagna e Quito.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Honduras, Enrique Reinaha descritto l’ammissione dell’Honduras al CAF come un “risultato storico della politica finanziaria estera del presidente Xiomara Castro”.

Opportunità per l’Honduras

Secondo il diplomatico, CAF è una banca di sviluppo che storicamente ha contribuito con miliardi di dollari al futuro della regione.. “Con una visione integrativa compatibile con un futuro verde a vantaggio delle persone. È una grande mossa per l’Honduras e una fonte agile di risorse, con il sigillo dell’America Latina”.

Ad avviso del Ministro Moncada, Entrare a far parte della Confederation of African Football (CAF) è un atto che fa parte della ferma e caparbia determinazione del presidente di “intraprendere la strada dell’integrazione nella regione”..

Inoltre, ampliare e diversificare le fonti e gli strumenti finanziari per promuovere e fornire uno sviluppo sostenibile Nuove opportunità di finanziamento per il settore pubblico e privato, in particolare per le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

“L’obiettivo principale del nostro governo in termini di investimenti pubblici è il settore energetico, le risorse naturali, l’ambiente, le infrastrutture e il settore produttivo”, ha aggiunto Moncada.

Tramite un tweet, l’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha accolto con favore l’ingresso dell’Honduras come membro del CAF.. “Questo dimostra che l’integrazione è possibile quando l’interesse è il benessere delle persone”.

A fine aprile, il ministro degli Esteri Reina ha inviato una lettera a Díaz Granados chiedendo, su indicazione del presidente Castro, l’integrazione del Paese come membro a pieno titolo della banca “nel più breve tempo possibile”.