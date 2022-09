L’hostess del Superyacht guadagna $ 12.000 al mese

La colombiana Karen Gonzalez, 31 anni, è una hostess di yacht di lusso da quattro anni. Foto: Per gentile concessione di El Tiempo

Donne colombiane Karen González31 anni, lavoro hostess di yacht di lusso Da quattro anni in diverse parti del mondo e ritiene che il suo lavoro gli permetta di risparmiare e viaggiare.

La hostess (yacht) è responsabile Soddisfare le esigenze degli ospitie pulire le loro cabine, Decorare Per i pasti sulla nave, le bevande, il lavaggio e la toelettatura dei vestiti, la pulizia dell’interno della nave e i dettagli di tutto a un livello di lusso impossibile (di) divino”, spiega Gonzalez.

“È meglio dire che è sempre tutto impeccabile, come se nessuno l’avesse usato”, aggiunge la giovane, da Sensiligine (Sucre).

Gonzalez Con sede negli Stati UnitiSono passati nove anni. Ha studiato Marketing e Business all’Università Sergio Arboleda di Santa Marta ed è sempre stato appassionato di lavoro. “Avevo una collezione di costumi da bagno quando vivevo in Columbia e realizzavo un sacco di accessori per capelli; beh, ho sempre voluto essere il capo di me stessa”, dice.

Tuttavia, trovare un lavoro stabile non è stato facile. Mi sono laureata al college e ho deciso subito di emigrare negli Stati Uniti per lavorare come au marito, qualcuno che aiuta le famiglie con l’assistenza all’infanzia.

Dice che ha anche lavorato “a pulire case e cani, dipingere distributori di benzina, essere un assistente personale, un receptionist, guidare un Uber, e così via”.

Avviare la tua nuova attività

quando stavo lavorando Receptionist presso un barbieredue anni fa ha avuto modo di incontrare persone che lavoravano nel settore della nautica da diporto ed è stato lì che ha potuto entrare in contatto.

“Ero receptionist in un prestigioso barbiere a Fort Lauderdale (Florida, USA) e l’80% erano legati al settore, sia gli armatori che quelli che lavoravano sugli yacht. Un giorno un cliente ha iniziato a raccontarmi la sua vita e sembrava diverso Mi sentivo davvero Annoiato dall’orario di lavoro e dal vivere con ogni assegno che arrivava; zero risparmi, zero viaggi, pura monotonia. Fino a quando non ho deciso di entrare ed è stata la cosa migliore che potevo fare “, ricorda.

Nel suo lavoro come conduttrice, si è interessata ai politici, “Le è stata anche presentata il DJ Pauly D, un personaggio televisivo americano; e A Marco Antonio, Sulla sua barca che era accanto a me”.

Karen dice che grazie a questo lavoro, ha avuto l’opportunità di viaggiare in luoghi che non avrebbe mai pensato di fare prima. Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Regno Unito, Maldive, Sri Lanka, costa orientale degli Stati Uniti, Bahamas e Isole dei Caraibi, tra gli altri, fanno parte della sua storia di viaggio.

La tua prima esperienza come host

“Nel 2018 ho iniziato a lavorare sugli yacht negli Stati Uniti. Il mio primo stipendio Era, generalmente il prezzo base, $ 3.000 e in punta arrivava a $ 9.000. noleggia la barca Tre settimane per diversi gruppi di persone e in media ho lasciato a ogni gruppo 3000 USD. In effetti, uno di quelli (l’equipaggio) ci ha invitato a pranzo in un ristorante molto esclusivo alle Bahamas. Quando il viaggio è finito, mi hanno dato una busta con una mancia e ho pensato di condividerla con gli altri, ma no, era per tutti”, ricorda Gonzalez con stupore.

Nei quasi cinque anni di questo lavoro, Karen è già riuscita ad acquistare il suo primo appartamento, ha avuto l’opportunità di risparmiare quasi tutto il suo stipendio, ha l’assicurazione sanitaria e ha 42 giorni di ferie all’anno. “Ho guadagnato $ 12.000 in un mese di noleggio, quando le persone noleggiano la barca”, dice, notando il miglior stipendio che è stato in grado di guadagnare finora.

Ma non tutto è il colore delle rose. La padrona di casa spiega che questo lavoro è impegnativo e le giornate possono durare mesi senza avere la possibilità di riposarsi.

“È pesante, è dura. Ci sono giorni in cui puoi lavorare fino a 15 ore di fila. Una volta mi è venuto in mente che ho passato due mesi a lavorare ogni giorno, senza un giorno di riposo. Era ormeggiata in mezzo al mare, perché sulla nave c’era il COVID-19. Non potevamo uscire e siamo stati lì, nel sud della Francia, per circa due mesi senza un giorno di riposo. È mentalmente difficile vivere sul posto di lavoro, ma ne vale assolutamente la pena”, dice.

Aggiunge: “Vorrei che più persone conoscessero le opportunità là fuori e si dessero l’opportunità di guadagnare denaro e comprare ciò che vogliono. È un lavoro che ti permette di risparmiare lo stipendio, perché vivi sulla nave, mangi lì , e in generale, puoi vedere molti posti fantastici.” “.

Come funziona su yacht di lusso?

Karen Gonzalez spiega che dovresti Nota la bandiera Dalla barca o dallo yacht, ovvero il paese in cui è registrato.

“Ad esempio, le navi battenti bandiera americana possono funzionare solo per gli americani, i residenti e quelli con una carta verde. Ma, navi con un’altra bandiera come l’Europa, il resto delle persone può lavorare. Noi colombiani non ci chiediamo di fare Schengen su il vecchio continente, infatti ora ho tanti amici che lavorano per periodi in Europa”.

Naturalmente, raccomanda che “è importante fare corso per hostess in yacht, che può essere realizzato in diverse parti, come Bogotà, Santa Marta, Barranquilla e anche negli Stati Uniti. Ma è più economico svilupparlo in Colombia.

“Vorrei che i colombiani scoprissero che questi lavori esistono e che sono all’estero offrono molte opportunità per andare avanti”, conclude.