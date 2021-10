L’hotel in Italia addebita un euro a notte. Qual è la situazione? – Europa – Internazionale

Italia In genere è una delle mete preferite dai turisti in vacanza.

Tuttavia, i prezzi elevati degli hotel e il basso numero di camere in alta stagione possono essere un ostacolo per venire in un paese europeo. A causa di ciò, “Stupido albergo”, situata a Rimini, è diventata una tendenza sui social nelle ultime settimane offrendo camere a un euro a notte. C’è solo una condizione per la promozione interessata.

Questa offerta è stata molto allettante negli ultimi giorni, offrendo ai viaggiatori cinque pernottamenti, pagando solo cinque euro. Tuttavia, non tutto è così meraviglioso come sembra.

Fabio Siva, Il gestore dell’hotel ha rivelato al media italiano TGCOM24, che l’unica condizione per accedere all’offerta è che gli ospiti accettino di prenotare all’interno delle loro camere 24 ore al giorno. Reality show ‘Fratello’.

“Saremo tutti online contemporaneamente. Saremo tutti su Facebook, Instagram, Dictoc, Twitch. Tutti dovrebbero vederlo.

L’accordo presuppone che tutto ciò che accade all’interno delle stanze, il corridoio centrale dove si consuma la colazione, la terrazza con vasca idromassaggio per quattro persone, tra le altre comodità, possa essere registrato e poi inviato ai siti di video.

Nelle parole di Silva, l’idea è che le coppie che accettano di rimanere possano comunicare tra loro “il più possibile”.

La caratteristica principale di questo caso è che non ci è voluto molto perché le richieste delle persone arrivassero tramite Facebook. Un altro fatto interessante è che ci sono strutture alberghiere Amore per gli animali Quindi anche gli animali domestici possono partecipare alle registrazioni.

Trasmesso da materiale registrato coppia 24 ore al giorno. Inoltre, i post possono essere visualizzati in orari specifici su YouTube e Facebook.

Questo hotel si trova a 4 km da Rimini, nella zona dell’Emilia-Romagna, nel nord-est dell’Italia. Registrazione. Un altro fatto particolare è che i minatori non sono accettati su questo sito.

Tempo