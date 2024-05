L’Huawei Titanium Watch è il più premium che abbia mai provato e ha uno sconto di 150€

Dopo aver analizzato questo smartwatch di fascia alta, lo consiglio per il design, lo schermo, l’autonomia e le funzioni, oltre al suo ottimo sconto

Il modello di smartwatch Huawei che ho potuto analizzare è quello in titanio, che è un’opera d’arte originale / Fotografia di Robin Ulloa

Se stai cercando uno smartwatch dal design classico e dalla qualità premium, provalo Raccomando HUAWEI Watch Ultimate. Questo orologio intelligente è firmato Huawei Il più esclusivo che abbia mai provatocon Costruzione in titanio Si innamora della sua bellezza e della sensazione che offre quando lo usa. Questa qualità “premium” si riflette anche nella lunetta in nanoceramica e nel quadrante in zaffiro.

L’analisi dell’Huawei Watch Ultimate mi ha permesso di vedere anche altri motivi per cui vale la pena acquistarlo. Per esempio, Schermo AMOLED, che sembra incredibilmente buonoE anche Ottima indipendenza È fornito da una batteria con una capacità di 530 mAh. Inoltre, lo smartwatch contiene Un ampio numero di posti di lavoroCome le chiamate Bluetooth, la ricezione e la risposta alle notifiche e il monitoraggio dell’allenamento sportivo e della salute.

C’è un altro motivo per cui consiglio HUAWEI Watch Ultimate Il suo prezzo sta già diminuendo in modo significativo. La versione in titanio con cui l’ho provato Prezzo al pubblico consigliato 899€Ma la cosa normale è trovarlo Su Amazon, Nei componenti del computer E In MediaMarket Per circa 749 euro. Quindi, oltre ad avere uno smartwatch “premium”, Puoi risparmiare 150€ sul tuo acquisto.

Huawei Watch Ultimate, un orologio esclusivo che non posso consigliare di più

Il design rende Huawei Watch Ultimate uno degli smartwatch più premium che puoi acquistare. Estetica Ispirato agli orologi classicicon Il bracciale a maglie è realizzato in titanio Che ha una grande qualità. La cassa in metallo liquido a base di zirconio e il quadrante in zaffiro lo rendono anche uno smartwatch Molto resistentePuò immergersi anche fino a 100 metri di profondità.

Un’altra grande risorsa è HUAWEI Watch Ultimate Schermo AMOLED da 1,5 pollici con Risoluzione 466 x 466 pixel E 1000 nit di luminosità. La qualità delle immagini emesse da questo pannello è eccellente Sia in termini di nitidezza, colori e luminosità. Inoltre il vetro zaffiro che lo protegge lo rende resistente ai graffi e agli urti.

Un altro motivo per cui consiglio questo Huawei Watch Ultimate è che ne è dotato Batteria con una capacità di 530 mAh Il che garantisce un’eccellente indipendenza. La batteria dura circa 8 giorni con uso intenso Cresce fino a 14 giorni Se non utilizzi funzionalità come la modalità display sempre attivo. In questo modo si posiziona come uno degli smartwatch di fascia alta con la migliore batteria.

Ora, qual è il vantaggio di questo Huawei Watch Ultimate? Se lo colleghi al tuo cellulare, puoi usarlo per farlo Invia e ricevi telefonateÈ una funzione molto utile. Se hai il telefono nello zaino, in tasca o semplicemente fuori dalla tua posizione, puoi rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Inoltre, questo ti consente anche Leggere e rispondere alle notificheAscolta musica e scarica app come Petal Maps.

Recensendo questo smartwatch ho scoperto anche questo Il monitoraggio dello sport e della salute è molto accurato. Watch Ultimate ha oltre 100 diverse modalità sportive, tra cui Sistema di posizionamento GPS Il che ti aiuta anche a tornare al tuo posto originale. Per quanto riguarda i sanitari, dotatevi di alcuni strumenti avanzati come Sensore della temperatura corporeaElettrocardiogramma (ECG) e rilevamento dell’aterosclerosi.

L’esperienza offerta da Huawei Watch Ultimate è Semplicemente meravigliosoEcco perché gli ho assegnato un punteggio di 90 su 100 punti complessivi. Oltre alla grande qualità, contiene… Sconto di 150 euro Ciò ti consente di acquistarlo ad un prezzo molto più conveniente Su Amazon, Nei componenti del computer E In MediaMarket.

