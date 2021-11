Li venderai come token segreti

Forse un altro ballo per Travolta e Uma Thurman. O qualche variazione sulla mitica scena con piccoli delinquenti in cui Samuel L. Jackson finisce per recitare un passo della Bibbia. La sequenza potrebbe essere stata omessa. La verità è che nO molti dettagli sono stati rivelati per alimentare l’attesaMa l’annuncio è arrivato dallo stesso Quentin Tarantino: sette scene inedite di Pulp Fiction con contenuti inediti come NFT saranno presto messe all’asta.

direttore Sono stato informato di questa decisione Alla conferenza annuale sugli asset digitali NFT.NYCdove l’ha spiegato I token saranno collegati a pagine scritte a mano del testo originale Dal tuo film in cui vengono rivelate nuove informazioni sul processo di sviluppo del film. Tarantino ha specificato che gli acquirenti avrebbero potuto accedere a tutte le variazioni, note, scarabocchi e persino errori di ortografia nel testo. Il regista ha anche indicato che prevede di rilasciare Pulp Fiction NFT tra circa un mese.

Le risorse digitali grezze di Pulp Ficition saranno messe all’asta sul mercato NFT mare aperto, una delle più grandi aziende al mondo, secondo CNBC. Questi token avranno anche una specialità: sono creati da rete segretae Un ecosistema blockchain che crittografa i dati delle transazioni e la proprietà delle NFTIn questo modo solo i responsabili di quella rete privata sapranno chi sono gli acquirenti e il costo finale.

Questo metodo di creazione di NFT, che distorce in qualche modo il concetto di blockchain, Assicura che il contenuto della scena non venga rilevato e che gli acquirenti mantengano riservata la loro identità e, solo se decidono di farlo, pubblicizzino l’acquisizione e le informazioni contenute nell’asset digitale acquisito.

Persone che acquistano Tarantino NFT Saranno in grado di scegliere se vogliono o meno rivelare il loro contenuto., come spiegato dal web Tarantinovits, un sito web creato per commercializzare queste risorse. La pagina specifica che “il proprietario è libero di scegliere tra tenere i segreti per sé, condividerli con persone fidate o condividerli con tutti”.

In questo modo, Quentin Tarantino Si unisce ad altri artisti Come David Lynch, Lindsay Lohan o Snoop Dogg, che di recente hanno anche lanciato i propri NFT.