Liam Gallagher ha la faccia contusa dopo un incidente in elicottero

Liam Gallagher È uno di quei nomi nell’industria musicale che è sempre stato associato alle controversie. E anche se questa volta è apparso di nuovo nei telegiornali per qualcosa che non aveva nulla a che fare con la sua professione, sembrava che fosse qualcosa di involontario. L’uomo di Manchester è apparso sui suoi social mostrando lividi sul viso, tra cui un gigantesco cerotto, che ha allarmato i suoi follower. L’artista conferma che l’incidente è stato causato da un incidente in elicottero.

Membri oasi Sono rimasti sorpresi di vedere un selfie di Liam Gallagher con la faccia con graffi, lividi, crema spalmata su tutto il viso e un’enorme benda che copre il setto nasale. Neanche il suo viso era un riflesso di felicità, così tanti erano spaventati perché non sapevano cosa c’era che non andava in lui.

“Beh, attenzione, la scorsa notte sei caduto dall’elicottero e non sei riuscito a scriverlo. Va tutto bene. Chi ha detto che il rock ‘n’ roll è morto? Keith Moon, mangia la tua racchetta. Dai, lo sai, ” ha scritto in un messaggio Twitter dove portava la foto, spiegando che almeno non ha perso il suo senso dell’umorismo.

E questo a prima vista, conoscendo la storia di battaglie e discussioni che Liam Gallagher Da quando è diventato famoso con gli Oasis, molti probabilmente pensavano che il suo aspetto fosse dovuto a un nuovo combattimento. Ma questa volta è stato tutto a causa di un incidente presumibilmente avvenuto quando è salito a bordo dell’elicottero che avrebbe dovuto portarlo al suo concerto all’Isle of Wight Festival il 17 settembre.

Per dimostrare che la ripresa è stata buona e che non c’era nulla di cui preoccuparsi, l’artista ha postato un’altra immagine descrittiva: una bottiglia di birra (a proposito, un marchio spagnolo). “Ciò che non ti uccide fa le tue condoglianze”, ha scritto nel nuovo messaggio di Twitter.