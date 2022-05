Liam Gallagher (Oasis) rivela l’ultima volta che ha visto suo fratello: “10 anni fa…”

In una nuova intervista a Square (via NME), Liam Gallagher Ha spiegato che l’ultima volta che ha visto suo fratello, NoelQuesto è stato 10 anni fa.

Da allora ha già piovuto oasi Si sono separati nel 2009. Da allora, ci sono state molte voci sul fatto che la band sarebbe tornata sul palco. Tuttavia, sembra che i fratelli non siano stati in grado di riconciliarsi in alcun modo.

Ora, in questo nuovo hadith, Liam spiega in quale contesto ha visto per l’ultima volta suo fratello: “L’ultima volta che ho visto Noel è stato ad una partita di calcio circa 10 anni fa. Che peccato, non credi?

“I bei tempi superano i cattivi”aggiunge Gallagher. “Penso che sia meglio lasciarlo lì.”

Ancora una volta, a Liam è stato chiesto della possibilità di una reunion della band che lo ha reso noto: “Mi piacerebbe pensare che gli Oasis si incontreranno di nuovo, ma non sarà questa settimana”essere onesti.

“La porta è aperta a tutto. Non sarei sorpreso se gli alieni venissero sulla Terra domani. Non sarei sorpreso se fossero già qui. Non sarei sorpreso se Dio camminasse in mezzo a noi. Niente mi sorprende di questo punto.”

Quello che Noel e William hanno fatto l’anno scorso è stato firmare una società di coproduzione per pubblicare il documentario The Oasis Concert a Newport, famoso come punto di riferimento musicale del 1996. È diventato il documentario che ha raccolto più soldi nel 2021.

Liam afferma di non aver mai parlato con Noel nonostante questa avventura congiunta, ma si è unito per impedire a suo fratello di fare una “cosa stupida”.

“Non ricordo il nome, ma voleva chiamare il film qualcosa di sciocco. Il cazzo di biglietto d’oro., Operazione Gold Fucking.”