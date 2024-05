Libera spazio sullo spazio di archiviazione della tua PS5 seguendo questi semplici passaggi

Innanzitutto, dovresti tenere presente che la PS5 originale aveva uno spazio di archiviazione totale di 825 GB, di cui utilizzabile solo 667GB. La stessa cosa accade con la PS5 Slim, la console di punta di Sony attualmente sul mercato, che ha un disco rigido da 1 TB, ma avrai accesso solo a pochi di esso. 900GB. Pertanto, la versione più piccola aggiunge un vantaggio in più in quello specifico spazio di 233 GB, che si traduce in un buon numero per continuare a installare più giochi e app.

Questa quantità di gigabyte sprecata è dovuta al fatto che l’azienda giapponese utilizza circa 100 GB per le funzioni di sistema, oltre ai dati di avvio e ad altri file che devono essere inclusi affinché il dispositivo funzioni correttamente. Ma se hai già riempito il tuo disco rigido e continuare ad aggiungere altri giochi è per te un problema serio, ti parleremo in dettaglio delle soluzioni più pratiche che puoi utilizzare per risolvere questo noioso problema.

Elimina i giochi e le app che non usi

Molto spesso ci troviamo di fronte al dilemma di avere giochi che non tocchiamo da tempo immemorabile e che abbiamo archiviato per occupare molto spazio, che possiamo utilizzare per altri titoli che ci interessano davvero. Quindi, se non stai giocando a uno di quei giochi che colma solo una lacuna senza senso, faresti meglio a cancellarlo.