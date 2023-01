Libro paga dei milionari vs. Hertha Berlino, dall’amichevole internazionale: richiami, antipasti e sostituzioni

L’Ambasciatore, con diversi volti nuovi, gioca il suo primo duello preparatorio contro i tedeschi in Florida.

Milionari Il nuovo anno è iniziato con un’amichevole internazionale in Florida, negli Stati Uniti, contro l’Hertha Berlino, dove spera di ricominciare la stagione 2023 alla grande con Alberto Gameiro al timone.

Con assenze come Gomez, Castro e Uribe, ma anche con tante nuove aggiunte apportate dalla dirigenza, l’ambasciatore si impegnerà a presentare il suo miglior calcio che entusiasmerà i tifosi raggiungendo l’atteso 16° stella in campionato e un. Buon ruolo in Coppa Libertadores.

gli amici Milionario – Hertha

Milionari: Cacciatore. Perlaza, Linas, Vargas, Bertel; Pereira, Geraldo; Silva, Catano, Ruiz; LCRuiz.

Milionari

Hertha Berlino: Christensen; Kenny, Rogel, Kempf, Mittelstadt; Tosart Principe; Bozio, Richter. Sherhunt, Kanga.

Hertha Berlino

Quando e dove è questo Milionario – Hertha

Ho convocato chi Milionario – Hertha

Milionari:

Hertha Berlino: Non lo sapeva.

Ora della partita e dove guardarla in TV

Il gioco si svolge mercoledì 11 gennaio 2023 alle 19:00 CST.

Quale post ti è piaciuto di più? Vero Betis

San Paolo

cremonese

ajax

burnley 9368 voti Grazie per aver votato I risultati appariranno presto Quale post ti è piaciuto di più? 49% Vero Betis

12% San Paolo

5% cremonese

26% ajax

7% burnley 9368 voti

Prossimi giochi milionari