L’idea di Russell Wilson che potrebbe giovare alla sua squadra nella seconda settimana della NFL

Russell Wilson non ha potuto evitare di sconfiggere la sua squadra, i Seattle Seahawks, nella seconda settimana della stagione NFL 2021-22 (Foto: Joe Nicholson/Reuters)

Il Seconda settimana della NFL Il Seattle Seahawks ho ricevuto il Titani del Tennessee. La squadra ospite ha vinto ai supplementari con un field goal Randy Bullock. Nel corso della settimana, Russell Wilson, quarterback del Team Seahawks Mi è venuta l’idea di rimuoverlo col tempo, L’idea Lo avrebbe preferito Nella partita la sua squadra ha perso.

Il quarterback suggerire idea pazza”, dove dopo la fine dei quattro quarti e la fine dei dieci minuti di tempo supplementare, ora è arrivato un canestro decisivo. Il Giocatore di 32 anni è stato introdotto in “Manning cast”Come ospite nella partita tra predoni contro corvi, accanto a Peyton Way Eli Manning.

In questo modo, è nato in Cincinnati, era l’intenzione di creare un nuovo formato per evitare un pareggio nelle partite NFL. In programma insieme ad altri quarterback ha dato la sua opinione sulla partita di cui è stato opinionista”Ho un’idea pazza Immagina quel tempo supplementare (tra Raiders e Ravens), nessuno ha segnato. Ora immagina che stiano lanciando un’altra moneta. Ora puoi scegliere, per un calcio, lo daremo un calcio o lo prenderanno a calci? Devi calciarlo da 35 yarde, o forse da 40 yarde”.

Randy Bullock ha regalato ai Titans una vittoria nella seconda settimana della NFL contro i Seattle Seahawks della NFL (Foto: Joe Nicholson/Reuters)

Lui suggerì Wilson consiste in prestazioni “Obiettivo d’oro”, dove al termine dei minuti supplementari le squadre lanciano una monetina in aria, la squadra che vince il sorteggio decide se calciare o lasciar fare alla squadra avversaria, se Il tuo giocatore di squadra lo ottiene, vinci e se lo fa l’avversario, perdi.

La cosa strana dei dati è che l’idea di contatto Avrebbe potuto preferirlo nel match della seconda settimana contro titani a partire dal Tennessee. La riunione si è conclusa nei tempi normali 30-30, i falchi hanno portato la vittoria 24 a 9 nel mezzo tempo metereologico. All’improvviso , oliato hanno aggiunto 21 punti al terzo posto e Il quarto trimestre, per il ritorno che ha dato loro la vittoria in seguito.

A quasi cinque minuti dalla fine della partita, è riuscito a tirare la palla Titani, Randy Bullock, Fai la differenza finale. un Campo bersaglio di 36 yarde Ha regalato la vittoria alla squadra ospite con un punteggio 30-33Che ha evitato un pareggio tra le squadre.

Derek Henry ha segnato tre gol nella partita dei Seattle Seahawks contro i Tennessee Titans (Foto: Joe Nicholson/Reuters)

Di Seahawks, Russell Wilson Finisci il gioco con 343 yard completate Ha segnato due touchdown. Era il suo miglior partner Chris Carson che ha aggiunto due annotazioni al suo unico account.

dalla parte del titani, terzino,Ryan Taneyhill finito l’incontro con 347 iarde. Era il giocatore più importante Derek Henry che ha segnato tre volte e Randy Bullock Chi ha fatto 15 punti kicker.

Nel Settimana 3 della NFL Affronterà i Seahawks Vichinghi del Minnesota come visitatore. Finora hanno avuto una vittoria e una sconfitta. Mentre i titani si affronteranno Indianapolis Colts. Finora stanno andando con un record di perdere una partita e vincerne una.

In questo modo le due squadre che si sono affrontate con un risultato doloroso linea 1-1, Quindi nella loro terza partita cercheranno di aumentare le loro vittorie e scivolare in cima alla loro classifica.

Continuare a leggere: