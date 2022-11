L’idrogeno conquista gli alleati contro l’auto elettrica

Il veicolo elettrico è emerso come la tecnologia vincente per la mobilità del futuro, ma altre alternative dalle grandi potenzialità stanno bussando alla porta. Il idrogeno e combustibili sostenibili Sono diventati i campioni della prima edizione di MOW (Spostamento di una nuova parola di comando), Organizzato dal Royal Automobile Club of Spain (RACE) con il supporto della Junta de Andalucía di Siviglia, il dibattito sul futuro della mobilità si è svolto alla luce dei regolamenti approvati.

Tra le persone coinvolte nelle discussioni c’era Jose Muñoz, chief operating officer di Hyundai Motor Company, che non era d’accordo sul fatto che un’auto elettrica potesse essere la risposta. Mobilità a zero emissioni. A suo parere avrebbe un posto tra a varietà di soluzioni tecniche, forse in auto urbane di medie dimensioni. Invece, sperava che sarebbe stato un idrogeno verde I veicoli possono essere alimentati da celle a idrogeno, una tecnologia che esiste già ma richiede idrogeno verde, ottenuto dall’elettrolisi, per essere certificato a zero emissioni. Altri tipi di idrogeno, ottenuti da carbone e combustibili fossili, non sono accettabili.

Barche e camion alimentati a idrogeno

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete di approvvigionamento di H2, auspica che si svilupperà attraverso navi e, soprattutto, camion che porteranno alla creazione di centri di rifornimento presso le stazioni di servizio.

Negli Stati Uniti le cose vanno in questa direzione, ma anche la sentenza di Jose Muñoz è stata appoggiata da Christina Lobello, membro della Commissione europea sull’energia. Ha sottolineato che dopo aver lavorato duramente per prevenire irregolarità nelle forniture di gas a causa della guerra in Ucraina, la Commissione europea è concentrata sull’aumento della produzione di energia rinnovabile, parte della quale sarà destinata alla produzione di H2, indipendentemente dal fatto che si possa provare a coprire la domanda con le importazioni dal Nord Africa e da altre regioni.

Questo sforzo nell’H2 è sorprendente quando la Commissione europea sta spingendo solo in una direzione, e cioè nella direzione dell’auto elettrica. Proprio questa tecnologia ha dato un titolo all’evento: “L’auto elettrica non è l’unica soluzione”.

riguardava le auto elettriche

In primo luogo, l’ambasciatore Alex Mejia delle Nazioni Unite ha ritenuto che l’Unione Europea avesse imposto un termine molto breve per vietare la produzione di veicoli con motori a combustione interna. Ha stimato che tra 12 anni sarà molto difficile per questi veicoli essere l’unica alternativa per il trasporto. Dello stesso parere l’ex presidente messicano Felipe Calderón, vicepresidente della FIA, mentre Patrice Ratti, ex presidente di Renault Sport, ha osservato che la Commissione europea ha messo “il carro davanti ai buoi”. È stato stimato che la disponibilità di energia sufficiente per poter alimentare un numero stimato di veicoli elettrici avrebbe dovuto essere assicurata attraverso una struttura di ricarica adeguatamente ricaricata.

Infine, Marta Blazquez, vicepresidente di Faconauto, difendendo il settore e difendendo i suoi “concessionari”, ha chiesto all’amministrazione di non legiferare contro le auto e di essere sensibile ai cittadini e alle loro reali esigenze.

Si è parlato anche di carburanti “elettronici” e “carbon neutral”, vista la competizione con la partecipazione del Presidente della FIA, del Vicepresidente della FIA e di Carmelo Ezpeleta, nostro presidente di turno, che saranno scelti questi carburanti per permettere alla MotoGP di incontrare e Formula 1 con i loro impegni di rimozione del carbonio.

Da parte dell’amministrazione, apparentemente senza ascoltare quanto detto, l’unica cosa che ha annunciato è la promulgazione entro la fine dell’anno della Legge sulla Mobilità Sostenibile con maggiori restrizioni all’attuale mobilità