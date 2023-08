Liga de Quito – Ñublense: palinsesto, tv, come e dove guardare la Copa Sudamericana in diretta

Questo giovedì è un giorno cruciale per il calcio cileno. Il Ñublense, l’unica squadra del nostro paese ancora viva nei campionati continentali, deve sconfiggere la Liga de Quito come ospite. In caso contrario, ancora una volta non ci saranno rappresentative nazionali nei quarti di finale di Sudamericana o Libertadores. Il compito è particolarmente difficile Perché all’andata la rappresentativa universitaria ha vinto di pochissimo, con un gol di Paulo Guerrero.

Calendario: quando si gioca Liga de Quito – Ñublense?

Il duello tra Liga de Quito e Ñublense è in programma oggi, Giovedì 10 agosto, dalle 20:00 Stadio Rodrigo Paz Delgado. Il “re di coppe” ecuadoriano è in vantaggio dopo aver vinto l’andata.

TV: Chi trasmette il duello Liga de Quito – Nublense?

La partita tra Liga de Quito e Ñublense sarà trasmessa in esclusiva da ESPN. Inoltre, può essere seguito anche in streaming stella +per il quale dovrai scaricare l’app e anche iscriverti dopo aver pagato.

Online: come si segue il duello Liga de Quito – Ñublense?

Puoi seguire minuto per minuto Dalla partita tra Liga de Quito e Newblinense via AS. Inoltre, segui la copertura con un’anteprima dettagliata, insieme alla progressione della partita e alle reazioni dei campioni.